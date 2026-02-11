Kdo bi si mislil? Manjkajo le Lakersi in Dallas!

Obeta se zelo pester večer lige NBA, v katerem se obeta kar 14 tekem. Nastopili bodo torej skoraj vsi udeleženci tekmovanja. Manjkala bosta le dva, zgolj tista, ki sta zaradi Luke Dončića močno zasidrana tudi v srcih ljubiteljev košarke v Sloveniji. To sta LA Lakers in Dallas, ki se bosta medsebojno udarila v noči na petek, za zdaj pa se še ne ve, ali bo 26-letni slovenski virtuoz sploh nared za dvoboj. Zadnji dve tekmi je izpustil zaradi poškodbe stegenske mišice, a se njegovo stanje po besedah trenerja JJ Redicka izboljšuje.

V noči na četrtek bo na parketih lige NBA nastopilo kar 28 ekip. Manjkali bosta le dve. Le Los Angeles Lakers in pa Dallas Mavericks, torej zdajšnji in prejšnji delodajalec Luke Dončića.

Vodilni Oklahoma City Thunder, ki tudi branijo naslov, bodo gostovali v Phoenixu, najbližji zasledovalec v zahodni konferenci San Antonio, ki je med tednom v Los Angelesu zlahka nadigral zdesetkane Jezernike (136:108), pa bo na delu v San Franciscu. Vodilna ekipa vzhodne konference Detroit odhaja na zahtevno gostovanje v Toronto.

Namesto poškodovanega Stephena Curryja bo na tekmi All-Star nastopil Brandon Ingram (Toronto). Foto: Reuters

Na drugi strani velike luže se bliža zvezdniški košarkarski spektakel All-Star, žal pa se iz dneva v dan povečuje število odpovedi poškodovanih igralcev. Za zdaj sta nastop odpovedala Shai Gilgeous-Alexander in Stephen Curry, namesto njiju pa bosta priložnost za nastop v mestu angelov dočakala Alperen Sengun in Brandon Ingram. Poraja se vprašanje, ali bo v nedeljo nared za nastop Luka Dončić. To bi lahko nakazala že naslednja tekma Lakersov v ligi NBA, ki se bodo v noči na petek na domačem parketu udarili z Dallasom. Ta je v skromni rezultatski formi, saj je izgubil zadnjih osem srečanj.

Liga NBA, 11. februar:

Lestvici