Luka Dončić kupil klub v soseščini, sodeluje z znanci iz Dallasa

Luka Dončić bo s skupino investitorjev postal solastnik italijanske košarkarske ekipe Vanoli Basket Cremona. Ambiciozen projekt, ki ga po poročanju italijanskih medijev vodi Donnie Nelson, vključuje selitev kluba v Rim, kjer bi nato lahko postal del novoustanovljene evropske lige NBA.

Tako imenovana NBA Europe naj bi dokončno zaživela s sezono 2027/28, v njej bo predvidoma tekmovalo 16 ekip, med temi bo 12 franšiz z zagotovljenim mestom. Italija kot močno košarkarsko središče predstavlja eno od prioritet komisarja lige NBA Adama Silverja, ki naj bi zahodnim sosedom dodelil dve mesti.

V Milanu in Rimu se tako odvija trd boj med kandidati za sodelovanje v elitni košarkarski ligi; vodstvo tekmovanja naj bi "življenjepise" ekip, ki želijo biti del spektakla, sprejemalo do marca. V to bitko se bo zdaj očitno vključil tudi slovenski as Luka Dončić.

Po poročanju uglednega The Athletica je zvezdnik Los Angeles Lakersov med investitorji, ki nameravajo najprej pridobiti tekmovalne pravice kluba Vanoli Basket Cremona, nato pa klub preseliti, preimenovati in izstreliti med evropsko košarkarsko elito. Kot sta pisala tako The Athletic kot italijanska Gazetta dello Sport, naj bi bil med investitorji tudi legendarni Dirk Nowitzki, a je njegov zastopnik Scott Tomlin to že zanikal.

Dirk Nowitzki's spokesman Scott Tomlin tells @TheSteinLine that Nowitzki is not part of the reported investor group headed by former Mavericks GM Donnie Nelson that is in talks to buy a basketball franchise in Italy. — Marc Stein (@TheSteinLine) February 11, 2026

Zastopnik Dirka Nowitzkega je zanikal njegovo vpletenost v projekt. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Skupino investitorjev naj bi pomagal zbrati nekdanji dolgoletni menedžer Dallasa Donnie Nelson, ki je v Maverickse pripeljal tako Dončića kot Nowitzkega. Načrt je jasen; italijanska prestolnica vse od padca rimskega Virtusa med najboljšimi ekipami v državi nima svojega predstavnika. Nelson, ki sodeluje tudi s slovensko košarkarsko reprezentanco, je videl priložnost in jo očitno zgrabil.

Praznino v prestolnici bo namreč zapolnila ekipa Vanoli Basket Cremona oziroma njena naslednica, ki se bo iz Padske nižine preselila v osrčje Rima. Novoustanovljeno moštvo bo predvidoma igralo v dvorani PalaEur.

Dončić bo med drugim očitno moči združil še z enim znancem iz Dallasa; med investitorji je tudi dolgoletni skavt Mavericksov Roberto Carmenati.