Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sreda,
11. 2. 2026,
12.01

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
Vanoli Basket Cremona Dallas Mavericks Donnie Nelson Los Angeles Lakers NBA Luka Dončić Luka Dončić

Sreda, 11. 2. 2026, 12.01

45 minut

Vstopnica za evropski NBA

Luka Dončić kupil klub v soseščini, sodeluje z znanci iz Dallasa

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks | Foto Reuters

Foto: Reuters

Luka Dončić bo s skupino investitorjev postal solastnik italijanske košarkarske ekipe Vanoli Basket Cremona. Ambiciozen projekt, ki ga po poročanju italijanskih medijev vodi Donnie Nelson, vključuje selitev kluba v Rim, kjer bi nato lahko postal del novoustanovljene evropske lige NBA.

Los Angeles Lakers : San Antonio Spurs, Victor Wembanyama
Sportal Lakersi ostali brez vseh zvezdnikov, Wembanyama poskrbel za šov #video

Tako imenovana NBA Europe naj bi dokončno zaživela s sezono 2027/28, v njej bo predvidoma tekmovalo 16 ekip, med temi bo 12 franšiz z zagotovljenim mestom. Italija kot močno košarkarsko središče predstavlja eno od prioritet komisarja lige NBA Adama Silverja, ki naj bi zahodnim sosedom dodelil dve mesti.

V Milanu in Rimu se tako odvija trd boj med kandidati za sodelovanje v elitni košarkarski ligi; vodstvo tekmovanja naj bi "življenjepise" ekip, ki želijo biti del spektakla, sprejemalo do marca. V to bitko se bo zdaj očitno vključil tudi slovenski as Luka Dončić.

Po poročanju uglednega The Athletica je zvezdnik Los Angeles Lakersov med investitorji, ki nameravajo najprej pridobiti tekmovalne pravice kluba Vanoli Basket Cremona, nato pa klub preseliti, preimenovati in izstreliti med evropsko košarkarsko elito. Kot sta pisala tako The Athletic kot italijanska Gazetta dello Sport, naj bi bil med investitorji tudi legendarni Dirk Nowitzki, a je njegov zastopnik Scott Tomlin to že zanikal.

Zastopnik Dirka Nowitzkega je zanikal njegovo vpletenost v projekt. | Foto: Boštjan Podlogar/STA Zastopnik Dirka Nowitzkega je zanikal njegovo vpletenost v projekt. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Skupino investitorjev naj bi pomagal zbrati nekdanji dolgoletni menedžer Dallasa Donnie Nelson, ki je v Maverickse pripeljal tako Dončića kot Nowitzkega. Načrt je jasen; italijanska prestolnica vse od padca rimskega Virtusa med najboljšimi ekipami v državi nima svojega predstavnika. Nelson, ki sodeluje tudi s slovensko košarkarsko reprezentanco, je videl priložnost in jo očitno zgrabil.

Praznino v prestolnici bo namreč zapolnila ekipa Vanoli Basket Cremona oziroma njena naslednica, ki se bo iz Padske nižine preselila v osrčje Rima. Novoustanovljeno moštvo bo predvidoma igralo v dvorani PalaEur.

Dončić bo med drugim očitno moči združil še z enim znancem iz Dallasa; med investitorji je tudi dolgoletni skavt Mavericksov Roberto Carmenati.

Luka Dončić Mark Cuban
Sportal Bomba iz Dallasa: Cuban povezan z morebitnim ponovnim nakupom Mavericksov
Luka Dončić
Sportal Curry ob tekmo zvezd NBA, Dončić še ni odpisan za spektakel
Vanoli Basket Cremona Dallas Mavericks Donnie Nelson Los Angeles Lakers NBA Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.