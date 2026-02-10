Po poročanju NBA-novinarja Marca Steina naj bi bila "neidentificirana investicijska skupina iz Dallasa" zainteresirana za povezovanje z nekdanjim guvernerjem Dallas Mavericksov Markom Cubanom z namenom odkupa ekipe od Patricka Dumonta.

Po Steinovih besedah je Cuban, ko so ga v ponedeljek prosili za odziv, zavrnil komentar. Od odpustitve Nica Harrisona 11. novembra Cuban sicer deluje kot uradni svetovalec Dumonta. Kot manjšinski lastni ima še vedno v lasti 27 odstotkov franšize, vendar se lahko ta delež po presoji novih lastnikov Miriam Adelson in Dumonta v prvih štirih letih partnerstva zmanjša na sedem odstotkov. Dallas Mavericksi so pred kratkim zamenjali Anthonyja Davisa z Wizardsi, s čimer so uradno začeli prenovo okoli Cooperja Flagga kot glavnega stebra franšize. Sredi prenove bi se lahko zgodila morebitna sprememba na vrhu glede lastnikov ekipe.

Ko je Cuban prvič prodal svoj kontrolni delež Mavericksov družinama Dumont in Adelson, je veljalo prepričanje, da bo še naprej močno vključen v delovanje kluba "V resnici se ni spremenilo nič, razen mojega bančnega računa," je leta 2023 povedal novinarjem.

BREAKING: An unidentified Dallas investor group is interested in partnering with Mark Cuban to buy the Mavericks back from Patrick Dumont, @TheSteinLine has learned.



A source close to Dumont told me “the family remains excited about the future of the franchise and the Cooper… pic.twitter.com/C1lCVwZt4X — Marc Stein (@TheSteinLine) February 9, 2026

Toda Cuban po poročilih ni bil vključen v odločanje pred lansko sezono glede menjave Luke Dončića, eden od virov v ekipi je novembra za ESPN-jevega Tima MacMahona povedal, da je Cuban "pretiraval glede svoje dejanske vloge v ekipi", poteza pa je bila med navijači tako nepriljubljena, da je na koncu privedla do odpustitve Harrisona. Cuban je bil tudi javno kritičen do nesrečne menjave.

Zdaj ni točno jasno, ali ima Cuban dejanski interes, da bi se povezal s skupino za ponovni odkup Mavericksov, ali če bi Dumont sploh razmišljal o prodaji. Če pa se za temi govoricami skriva kaj več, se bodo pojavila vprašanja o tem, koliko sta ravnanje franšize ob menjavi Dončića in tisto, kar je bilo v bistvu kasnejše razbremenjevanje plačne mase z odhodom Anthonyja Davisa omajala Cubanova prepričanja o prihodnosti franšize pod novim vodstvom.

Ko je Cuban prodal večinski delež, je pri tem zaslužil 3,5 milijarde dolarjev. Odkar je družina Adelson decembra 2023 od Cubana kupila večinski delež ekipe, so odigrali 185 tekem. V teh tekmah imajo razmerje zmag in porazov 90-95.

