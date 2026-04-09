Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Četrtek,
9. 4. 2026,
19.30

Osveženo pred

4 ure, 41 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Golden State Warriors | Los Angeles Lakers

Četrtek, 9. 4. 2026, 19.30

4 ure, 41 minut

Liga NBA, 9. april

Tegobe in skrbi za Lakerse ne pojenjajo

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
JJ Redick Los Angeles Lakers | JJ Redick je z Lakersi izgubil na zadnjih treh zaporednih tekmah. | Foto Reuters

JJ Redick je z Lakersi izgubil na zadnjih treh zaporednih tekmah.

Foto: Reuters

V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu šest tekem. Na zadnjem obračunu dneva bodo Los Angeles Lakers ob 4. uri zjutraj po slovenskem času gostovali pri Golden State Warriors. Jezerniki bodo vnovič brez Luke Dončića in Austina Reavesa, manjkala bosta tudi Marcus Smart in Jaxson Hayes.

Temelji Los Angeles Lakersov, ki so bili po razmerju zmag in porazov 15-2 prejšnji mesec videti kot kandidati za naslov prvaka, se hitro krušijo. Lakersi (50-29) so se ob plazu poškodb znašli pod hudim pritiskom, njihov naslednji tekmec pa bodo Golden State Warriors (37-42). Jezerniki so trenutno na četrtem mestu zahoda, Warriors so deseti in jih v boju za končnico najverjetneje čaka boj v play-in. 

Košarkarji kluba iz mesta angelov se v obračun v Chase Centru podajajo s popotnico treh zaporednih porazov, nazadnje so doma s 87:123 izgubili s prvaki Oklahomo City Thunder, ob tem pa so manjkali Dončić, Reaves, LeBron James, Hayes in Smart. Jezerniki so s 87 doseženimi točkami dosegli najnižji mejnik v tej sezoni, ob tem so proste mete metali le 14/31. "Najti moramo devet fantov, ki se bodo na vso moč borili za to ekipo, nočem uporabljati metafor v teh časih, a potrebujemo košarkarje, ki bodo dali vse od sebe. Prepričan sem, da jih bomo našli," je dejal trener JJ Redick.

Stephen Curry | Foto: Reuters Stephen Curry Foto: Reuters

Lakersi so v tej sezoni dobili dve od treh medsebojnih tekem z Golden Statom. Warriors so na zadnji tekmi premagali Sacramento Kings in prekinili niz štirih zaporednih porazov. Drugo tekmo po poškodbi je odigral Stephen Curry, ki je za tekmo z Lakersi pod vprašajem. Enako kot Gui Santos, po bolezni pa bo najbrž nared LJ Cryer. Zagotovo pa bo manjkal Kristaps Porzingis. Brez dlake na jeziku je bil po zadnji tekmi Golden Stata znova Draymond Green, ki je spregovoril o igranju v play-in v boju za končnico. "Ta del me sploh ne veseli. Sem tekmovalec, zagotovo bom skušal zmagati, a to me res ne vznemirja. Ne grem spat  z mislijo, 'končno me čaka play-in naslednji teden,'" je dejal Green.

Liga NBA, 9. april

Lestvici

Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

