Tegobe in skrbi za Lakerse ne pojenjajo

V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu šest tekem. Na zadnjem obračunu dneva bodo Los Angeles Lakers ob 4. uri zjutraj po slovenskem času gostovali pri Golden State Warriors. Jezerniki bodo vnovič brez Luke Dončića in Austina Reavesa, manjkala bosta tudi Marcus Smart in Jaxson Hayes.

Temelji Los Angeles Lakersov, ki so bili po razmerju zmag in porazov 15-2 prejšnji mesec videti kot kandidati za naslov prvaka, se hitro krušijo. Lakersi (50-29) so se ob plazu poškodb znašli pod hudim pritiskom, njihov naslednji tekmec pa bodo Golden State Warriors (37-42). Jezerniki so trenutno na četrtem mestu zahoda, Warriors so deseti in jih v boju za končnico najverjetneje čaka boj v play-in.

Košarkarji kluba iz mesta angelov se v obračun v Chase Centru podajajo s popotnico treh zaporednih porazov, nazadnje so doma s 87:123 izgubili s prvaki Oklahomo City Thunder, ob tem pa so manjkali Dončić, Reaves, LeBron James, Hayes in Smart. Jezerniki so s 87 doseženimi točkami dosegli najnižji mejnik v tej sezoni, ob tem so proste mete metali le 14/31. "Najti moramo devet fantov, ki se bodo na vso moč borili za to ekipo, nočem uporabljati metafor v teh časih, a potrebujemo košarkarje, ki bodo dali vse od sebe. Prepričan sem, da jih bomo našli," je dejal trener JJ Redick.

Stephen Curry Foto: Reuters

Lakersi so v tej sezoni dobili dve od treh medsebojnih tekem z Golden Statom. Warriors so na zadnji tekmi premagali Sacramento Kings in prekinili niz štirih zaporednih porazov. Drugo tekmo po poškodbi je odigral Stephen Curry, ki je za tekmo z Lakersi pod vprašajem. Enako kot Gui Santos, po bolezni pa bo najbrž nared LJ Cryer. Zagotovo pa bo manjkal Kristaps Porzingis. Brez dlake na jeziku je bil po zadnji tekmi Golden Stata znova Draymond Green, ki je spregovoril o igranju v play-in v boju za končnico. "Ta del me sploh ne veseli. Sem tekmovalec, zagotovo bom skušal zmagati, a to me res ne vznemirja. Ne grem spat z mislijo, 'končno me čaka play-in naslednji teden,'" je dejal Green.

Liga NBA, 9. april

