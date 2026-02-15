Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
11.31

Osveženo pred

12 minut

Luka Dončić NBA Adam Silver

Vodja lige NBA napoveduje spremembo pravil

"Mislim, da to, kar trenutno počnemo, enostavno ne deluje," opozarja vodja lige NBA Adam Silver.

"Mislim, da to, kar trenutno počnemo, enostavno ne deluje," opozarja vodja lige NBA Adam Silver.

Foto: Reuters

Vodstvo lige NBA želi preprečiti namerne poraze na tekmah in napoveduje spremembo pravil. "Ali so zadeve v tej sezoni slabše kot v preteklosti? Z mojega vidika, ja," je na novinarski konferenci ob robu tekme vseh zvezd v Ingelwoodu pri Los Angelesu dejal vodja lige Adam Silver.

Nazadnje je vodstvo najmočnejše košarkarske lige ne svetu že izreklo kazni v višini pol milijona dolarjev na račun moštva Utah Jazz, 100.000 dolarjev pa so morali plačati Indiana Pacers. Liga je ekipi kaznovala, ker povsem zdravi košarkarji na tekmah niso zaigrali. Kot možno ostro kazen Silver vidi možnost, da ekipam, ki se ne bodo držale pravil, odvzamejo pravice pri izboru košarkarjev za naslednjo sezono.

V ligi NBA, pa tudi v drugih poklicnih športih v ZDA, imajo slabše ekipe, ki se niso uvrstile v končnico, prednost pri izboru igralcev oziroma naboru za naslednjo sezono. Na ta način v ligi poskrbijo za bolj izenačeno kakovost in ostrejšo konkurenco, saj bi v nasprotnem primeru posamezne finančno šibke ekipe bile dolgoročno brez možnosti za uspeh, obenem pa se ne ustvari center serijskih prvakov, kot je to znano iz nekaterih evropskih nogometnih lig.

Prav v draftu se skriva razlog za namerne poraze

Prav v izboru igralcev za naslednjo sezono pa se skriva razlog za namerne poraze, saj številne ekipe, ki nimajo realnih možnosti za končnico, tekme izgubljajo namerno, da si priigrajo boljše izhodišče v naboru.

"Liga je stara 80 let in čas je, da pogledamo, če je to, kar počnemo, zastarelo," je še dejal Silver in imel pri tem v mislih predvsem nabor. "Seveda si želimo pošten proces, kjer bomo ekipam omogočili, da so čim bolj konkurenčne."

Silver poudarja, da je izenačenost ekip eden osnovnih interesov lige. "V proces pa moramo vnesti svežino. Mislim, da to, kar trenutno počnemo, enostavno ne deluje."

