Grški košarkar Giannis Antetokounmpo je pred All-Star tekmo lige NBA v pogovoru z novinarji v Los Angelesu poudaril, da je povsem predan ekipi Milwaukee Bucks in si z njo želi osvojiti še kakšen šampionski prstan. V tednih pred koncem prestopnega roka je bilo namreč veliko govora, da želi zapustiti klub.

Pod obročem je neustavljiv. Foto: Reuters "Povsem sem predan ekipi Milwaukee Bucks. Predan sem ljudem, s katerimi delam, soigralcem, trenerskemu štabu, trenerju Docu Riversu in športnemu direktorju Jonu Horstu," je za ESPN povedal grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo. "Od začetka sezone sem govoril, da iz mojih ust ne boste slišali, da želim zapustiti Milwaukeeja."

Govorilo in pisalo se je drugače. Zmeraj dobro obveščeni novinar mreže ESPN Shams Charania je v dneh pred petim februarjem, ko se je končal prestopni rok, poročal, da je Antetokounmpo že več mesecev pripravljen, da najde novo sredino. Če ne do petega februarja, pa vsaj poleti. Zanimanje za njegove usluge so pokazali Golden State Warriors, Miami Heat in Minnesota Timberwolves, a se prestop ni zgodil. Milwaukee naj bi bil pripravljen prisluhniti ponudbam zanj.

Oblegan pred All-Star tekmo. Foto: Reuters Enaintridesetletni Grk je bil leta 2013 15. izbor na naboru. Vse sezone v ligi NBA je odigral za Milwaukee. Leta 2021 so osvojili naslov prvaka, sam je bil MVP finala. V sezonah 2019 in 2020 je osvojil nagrado za najbolj koristnega košarkarja v rednem delu. Letos je bil že desetič izbran na All-Star tekmo. Zdaj pravi, da bi z Milwaukeejem rad osvojil še kakšno lovoriko. "To si znova želim. Milwaukee je moja ekipa, to bi rad osvojil z njo." To sezono mu bo težko uspelo, Bucksi imajo po 53 odigranih tekmah samo 23 zmag in so na skromnem 12. mestu vzhodne konference. Antetokounmpo je imel kar nekaj težav s poškodbami, odigral je le 30 tekem. Na tekmo dosega 28 točk in deset skokov.

V pogovoru z novinarji pred All-Star tekmo je vseeno priznal, da si je kot otrok želel igrati v katerem od največjih klubov lige NBA. Milwaukee Bucks pač nimajo takega imena in zgodovine, kot sta na primer kluba Los Angeles Lakers ali Boston Celtics. "Ko odraščaš, sanjaš, da bi igral za Knickse v Madison Square Gardnu, ali da bi te izbrali Lakersi in bi postal soigralec Kobeja Bryanta, ali da bi ti v Clevelandu podajal LeBron James."