… leta 1995 je nekdanji ameriški košarkar Michael Jordan poskrbel za košarkarski dogodek leta. Po več kot 21 mesecih premora – pred tem je zadnjo tekmo odigral junija 1993, ko so "biki" iz Chicaga osvojili tretji zaporedni naslov, nato pa sporočil, da končuje košarkarsko pot, saj se je preizkusil v bejzbolu –, se je vrnil na parket.

Okoli 16.000 gledalcev je v Indianapolisu njegovo vrnitev pod koše severnoameriške lige NBA sprejelo z glasnim navdušenjem. Nastopil je s številko 45, saj so številko 23 že dvignili pod strop dvorane v Chicagu.

Ob ponovnem snidenju z NBA-jevci je s Chicago Bulls v podaljšku s 96:103 priznal premoč Indiani. Ob porazu je v 43 minutah igre dosegel 19 točk, vpisal šest skokov in podaj ter tri ukradene žoge.

Po vrnitvi je trem naslovom prvaka NBA dodal tri, in sicer je bil na prestolu še leta 1996, 1997 in 1998.

Zgodilo se je še

Leta 1991 je nekdanji ameriški hokejist Brett Hull kot tretji NHL-ovec dosegel 80 zadetkov v eni sezoni.

Leta 1995 je nekdanja alpska smučarka Urška Hrovat na slalomskem finalu v Bormiu, kjer je po prvi vožnji vodila, zasedla tretje mesto. Zmagala je švicarska šampionka Vreni Schneider, druga je bila Švedinja Pernilla Wiberg. Na četrtem je končala Špela Pretnar, na petem pa Katja Koren.

Leta 1999 je nekdanji nemški smučarski skakalec Martin Schmitt s svetovnim rekordom slavil na poletih v Planicah. Potem ko je v prvi seriji skočil kar 219 metrov in pri tem padel, je v drugi skočil 214,5 metra in postavil nov neuradni svetovni rekord.

Leta 2000 je nekdanja alpska smučarka Špela Pretnar osvojila mali kristalni globus v slalomu. Na zadnji slalomski preizkušnji je sicer zasedla le deveto mesto, a je bila njena edina konkurentka Francozinja Christel Saioni peta, kar je bilo premalo, da bi prišla na prvo mesto.

Leta 2006 je nekdanja slovenska biatlonka Tadeja Brankovič na preizkušnji s skupinskim startom za svetovni pokal za ženske na 12,5 km v finskem Kontiolahtiju zasedla tretje mesto. Zmagala je Belorusinja Olena Zubrilova, druga je bila Nemka Kati Wilhelm.



Leta 2006 je smučarski skakalec Robert Kranjec na zadnji tekmi svetovnega pokala v Planici po osmih letih planiškega posta Sloveniji s tretjim mestom spet priskakal stopničke. Zmagal je Finec Janne Happonen, drugi je bil Avstrijec Martin Koch.

Leta 2006 je nekdanji slovenski telovadec Mitja Petkovšek na tekmi svetovnega pokala v Lyonu z oceno 15,875 točke zmagal na bradlji. Drugi je bil Rus Sergej Horohordin (15,250), tretji pa domačin Yann Cucherat (15,200).

Leta 2011 so na ekipni tekmi smučarjev skakalcev v Planici Avstrijci pometli s konkurenco. Norvežani na drugem mestu so zaostali kar za 135,5 točke, Slovenci v postavi Peter Prevc, Jernej Damjan, Jurij Tepeš in Robert Kranjec pa so na tretjem mestu zbrali še 45 točk manj.

Leta 2015 je nekdanja alpska smučarka Tina Maze na zadnjem superveleslalomu sezone v francoskem Meribelu zasedla tretje mesto in za mesto in 31 stotink zaostala za branilko velikega kristalnega globusa Avstrijko Anno Fenninger.

Leta 2016 so na ekipni tekmi v Planici suvereno slavili Norvežani. Vikingi so za kar 58,4 točke premagali drugouvrščene Slovence, ki so nastopili v postavi Jurij Tepeš, Anže Semenič, Robert Kranjec in Peter Prevc. Le desetinko manj so zbrali tretji Avstrijci.

Leta 2017 je na dirki svetovnega prvenstva MXGP za VN Argentine zmagal slovenski motokrosist Tim Gajser.

Rodili so se ...

1947 – brazilski nogometaš Marinho Peres

1966 – nekdanji angleški nogometaš Andy Sinton

1967 – nekdanji ruski hokejist Vladimir Konstantinov

1968 – nekdanji ameriški košarkar Tyrone Hill

1975 – nekdanji ameriški košarkar Antonio Daniels

1976 – nekdanji italijanski nogometaš Alessandro Nesta

1979 – nekdanji hrvaški teniški igralec Ivan Ljubičić

1979 – grški nogometaš Christos Patsatzoglou

1979 – turški košarkar Hedo Türkoğlu

1981 – angleški kolesar Steve Cummings

1981 – nogometaš Slonokoščene obale Kolo Touré

1986 – kanadski hokejist Tyler Bozak

1987 – srbski košarkar Miloš Teodosić

1991 – ruski nogometaš Aleksandr Kokorin

1997 – litovska plavalka Rūta Meilutytė