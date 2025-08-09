Dončić že za uvod na poslastici

Otvoritveni večer prihajajoče sezone elitne severnoameriške košarkarske lige NBA bosta gostila branilec naslova Oklahoma City Thunder, ki se pomeril s Houston Rockets, in zvezdniški spopad kalifornijskih velikanov med Los Angeles Lakers z Luko Dončićem in Golden State Warriors, je v petek poročala medijska mreža ESPN.

Redni del sezone 2025/26 lige NBA se bo začel 21. oktobra, uvodne tekme pa bo prenašala televizija NBC, kar pomeni, da se bo liga prvič po 23 letih vrnila k tej televizijski mreži.

Sezona 2025/26 je prva v 11-letnem dogovoru o medijskih pravicah za prenose tekem lige NBA, vrednem približno 76 milijard dolarjev (65 milijard evrov).

Vključuje novo partnerstvo z Amazonom, vrnitev k NBC in nadaljnje partnerstvo z ESPN in ABC, pri čemer bo ABC predvajal spektakel na božični dan.

Cleveland Cavaliers, ki so imeli v prejšnji sezoni najboljši izkupiček v vzhodni konferenci, bodo za božič igrali proti New York Knicksom v Madison Square Gardnu.

Na drugi božični tekmi se bosta proti Oklahoma City Thunder pomerila Victor Wembanyama in San Antonio Spurs.

Dončić in James ter Los Angeles Lakers gostijo Houston Rockets, Dallas Mavericks bodo gostovali pri Golden State Warriors, Nikola Jokić in Denver Nuggets pa bodo gostili Minnesota Timberwolves v drugih prazničnih tekmah.

