Po poročanju ESPN in The Athletic je Fox s teksaško ekipo podpisal pogodbo do konca sezone 2029/30. Sedemindvajsetletni in 191 centimetrov visoki branilec je februarja letos iz moštva Sacramento Kings prestopil v San Antonio. V pretekli sezoni je odigral 17 tekem za petkratne prvake lige NBA, njegovo povprečje pa je znašalo 19,7 točke, 6,8 podaje, 4,3 skoka in 1,5 ukradene žoge na tekmo. Mesec dni kasneje je končal sezono zaradi operacije mezinca na levi roki.

San Antonio v zadnjem delu pretekle sezone ni mogel računati na dva pomembna igralca, poleg Foxa je sezono zaradi zdravstvenih težav prekinil tudi francoski center in prvi zvezdnik Victor Wembanyama.

Teksaška ekipa je v rednem delu sezone 2024/25 dosegla 34 zmag in doživela 48 porazov ter se ni uvrstila v končnico.