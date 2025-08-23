Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
23. 8. 2025,
18.18

Osveženo pred

33 minut

Liga NBA Shawn Kemp

Sobota, 23. 8. 2025, 18.18

33 minut

Shawn Kemp

Nekdanji zvezdnik lige NBA Shawn Kemp mesec dni v hišnem priporu

Avtor:
STA

Shawn Kemp | Shawn Kemp je leta 2023 posegel po strelnem orožju, ko je postal žrtev tatvine. | Foto Guliverimage

Shawn Kemp je leta 2023 posegel po strelnem orožju, ko je postal žrtev tatvine.

Foto: Guliverimage

Nekdanji zvezdnik košarkarske lige NBA Shawn Kemp je bil obsojen na mesec dni hišnega pripora in 240 ur humanitarnega dela zaradi vpletenosti pri streljanju v trgovinskem centru v Tacomi leta 2023.

Petinpetdesetletni Shawn Kemp, ki je bil nekoč zvezda Seattle SuperSonics, je tedaj streljal na dva moška v avtomobilu, ki sta mu ukradla mobitel, nekaj športnih spominkov in par osebnih stvari. Kemp je roparja izsledil s pomočjo telefonskega signala.

Kemp je priznal krivdo, sodniku je dejal, da je streljal v samoobrambi, hkrati pa je dodal, da bi lahko situacijo rešil na mirnejši način. "Moral bi reagirati pametneje. Klic na policijo bi bila boljša rešitev," je dejal Kemp, ki pri streljanju ni bil najnatančnejši, saj ni nikogar poškodoval.

