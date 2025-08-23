Letošnji EuroBasket bo poln zvezdniških imen, med tistimi, ki se omenjajo z največjim spoštovanjem, pa vidno izstopa Luka Dončić. Kaj o slovenskem superzvezdniku menijo udeleženci bližajočega se športnega spektakla? BasketballSphere je zbral nekaj mnenj, odgovori priznanih košarkarjev pa so srca slovenskih navijačev napolnili z neizmernim ponosom.

Prihodnji teden se bo začel večtedenski evropski košarkarski praznik, na katerem se bo v boj za odličja podalo 24 reprezentanc. Na seznamu udeležencev ne manjka zvezdnikov, ogromno jih prihaja iz lige NBA. Med njimi je tudi Luka Dončić. 26-letni as Los Angeles Lakers spada že kar nekaj časa med najboljše in najbolj priljubljene košarkarje na svetu.

Bogdanović: Luka lahko "ubije" vsakogar

Luka Dončić in Bogdan Bogdanović sta se pomerila v četrtek v Beogradu. Foto: Guliverimage S Slovenijo je že osvojil evropski naslov (2017). Takrat je bil še najstnik, v velikem finalu v Istanbulu pa je spravil v slabo voljo Srbijo, za katero je takrat zaigral tudi Bogdan Bogdanović.

Dolgoletna tekmeca v ligi NBA sta se pomerila tudi v četrtek v pripravljalnem srečanju v Beogradu, kjer je razigrana Srbija nadigrala Sekulićevo četo kar za 34 točk, izkušeni srbski branilec pa je v intervjuju za Mednarodno košarkarsko zvezo (FIBA) zaupal: ''Luka lahko 'ubije' prav vsakega tekmeca na evropskem prvenstvu. Lahko doseže 50 ali pa 60 točk. To ga dela posebnega,'' je Dončića pohvalil 33-letni košarkar Los Angeles Clippers.

Kapetan Poljske: Takšen se rodi na vsakih 50 let

Mateusz Ponitka je leta 2022 v četrtfinalu EuroBasketa blestel proti Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slovenija bo nastop na evropskem prvenstvu začela v četrtek proti gostiteljem skupinskega dela kvalifikacij Poljski, s katero je nepričakovano ostala praznih rok na zadnjem EuroBasketu v četrtfinalu. Kapetan Poljske Mateusz Ponitka je bil takrat s 26 točkami najboljši strelec srečanja in veliki junak senzacionalnega podviga poljske zasedbe.

''Kaj dela Dončića tako posebnega? To, da ima vse. Njegov košarkarski IQ in občutek za igro sta na neverjetno visoki ravni. Takšen igralec se rodi na vsakih 50 let,'' je prepričan 31-letni Poljak, ki je v prejšnji sezoni nastopal za turški Bahçeşehir Koleji.

''Luka je pač Luka''

Njegov klubski soigralec Furkan Korkmaz prav tako ni skoparil z zelo spoštljivimi besedami na račun slovenskega košarkarskega virtuoza. ''Luka je drugačen. Premore posebne veščine in miselnost. V čast si štejemo, da lahko igramo proti njemu. Nekega dne bomo lahko rekli, kako smo igrali proti njemu. Lahko smo srečni, da spremljamo njegove predstave,'' je dejal 28-letni turški reprezentant.

Nicolo Melli se je z Luko Dončićem pomeril tudi na reprezentančnih tekmah. Foto: Guliverimage

Dončića pozna zelo dobro italijanski center Nicolo Melli. Nekaj časa sta si delila slačilnico v Dallasu, večkrat pa sta se že spopadla na parketu. ''Nisem imel sreče, saj sem se proti Luki pomeril tako s klubom kot tudi reprezentanco. Zelo nas je namučil. Njegov talent ga dela posebnega. V to sem se prepričan v Dallasu, kjer sem ga spremljal tudi na treningih,'' je zaupal član Fenerbahčeja, za katerega nastopa tudi Latvijec Arturs Žagars.

Nedavno se je pomeril z Dončićem na pripravljalni tekmi v Rigi. Ljubljančan je takrat blestel v prvem polčasu in dosegel kar 26 točk, po nekajminutnem stampedu Latvijcev, ki jim je uspel preobrat, pa se je nato zaradi poškodbe kolena, ta se na srečo pozneje ni izkazala za hujšo, preselil na klop. 25-letni Žagars je še pod vtisom Dončićeve predstave v Rigi kratko in jedrnato dodal: ''Luka je pač Luka.''

Slovenska reprezentanca, pri kateri opravlja vlogo kapetana Luka Dončić, se bo pod vodstvom Aleksandra Sekulića v skupinskem delu pomerila s Poljsko, Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom. Foto: Filip Barbalić

Dončić, katerega nastope na EuroBasketu bodo pozorno spremljali tudi njegovi občudovalci na drugi strani velike luže, tako v očeh tekmecev spada v prav posebno košarkarsko kategorijo, v katero spadajo le najboljši. To pa so besede, ki srca slovenskih navijačev polnijo z neizmernim ponosom.