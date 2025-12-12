Petek, 12. 12. 2025, 20.58
Liga NHL, 12. december
Seattle po zmagi nad Kopitarjevimi gostuje v Utahu
Hokejsko moštvo Seattle Kraken je nazadnje premagalo LA Kings Anžeta Kopitarja in tako prekinilo šest tekem trajajoč niz porazov v ligi NHL. Ponoči gostuje pri ekipi Mammoth v Utahu. Na edini preostali tekmi večera se bosta spopadli moštvi St. Louis Blues in Chicago Blackhawks.
Anžeta Kopitarja in Kralje naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj po slovenskem času (4.00), ko se bodo na domačem ledu spopadli s Calgary Flames.