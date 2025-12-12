Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Petek,
12. 12. 2025,
20.58

Osveženo pred

45 minut

Petek, 12. 12. 2025, 20.58

45 minut

Liga NHL, 12. december

Seattle po zmagi nad Kopitarjevimi gostuje v Utahu

S. K.

Seattle Kraken - LA Kings | Foto Reuters

Foto: Reuters

Hokejsko moštvo Seattle Kraken je nazadnje premagalo LA Kings Anžeta Kopitarja in tako prekinilo šest tekem trajajoč niz porazov v ligi NHL. Ponoči gostuje pri ekipi Mammoth v Utahu. Na edini preostali tekmi večera se bosta spopadli moštvi St. Louis Blues in Chicago Blackhawks.

Colorado Avalanche
Sportal Colorado zlahka čez branilce naslova, izjemen večer Stamkosa

Anžeta Kopitarja in Kralje naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj po slovenskem času (4.00), ko se bodo na domačem ledu spopadli s Calgary Flames.

Liga NHL, 12. december

Lestvice

Seattle Kraken
Sportal Dišalo je po zmagi Kopitarjevih, nato pa ...
Dvorana Santa Giulia, Milano
Sportal Skrbi ostajajo. Milanu grozi prepoved lige NHL.
