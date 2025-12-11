Četrtek, 11. 12. 2025, 15.15
1 ura, 21 minut
Evroliga, 15. krog
Prepelič proti Bayernu, veliki derbi v Beogradu
V 15. krogu košarkarske evrolige bo Baskonia, pri kateri sta občasno v kadru mlada Slovenca Stefan Joksimović in Vit Hrabar, gostovala v Madridu pri Realu. Dubaj s Klemnom Prepeličem se bo v petek pomeril z Bayernom, obeta pa se tudi veliki beograjski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo. Vodilni Hapoel bo na delu v Bologni.
Evroliga, 15. krog:
Četrtek, 11. december
Petek, 12. december