Prepelič proti Bayernu, veliki derbi v Beogradu

V 15. krogu košarkarske evrolige bo Baskonia, pri kateri sta občasno v kadru mlada Slovenca Stefan Joksimović in Vit Hrabar, gostovala v Madridu pri Realu. Dubaj s Klemnom Prepeličem se bo v petek pomeril z Bayernom, obeta pa se tudi veliki beograjski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo. Vodilni Hapoel bo na delu v Bologni.