Avtor:
Š. L.

Četrtek,
11. 12. 2025,
15.15

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Evroliga, 15. krog

Prepelič proti Bayernu, veliki derbi v Beogradu

Š. L.

ABA liga: Crvena zvezda - Ilirija | Crvena zvezda se bo pomerila s Partizanom. | Foto ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Crvena zvezda se bo pomerila s Partizanom.

Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

V 15. krogu košarkarske evrolige bo Baskonia, pri kateri sta občasno v kadru mlada Slovenca Stefan Joksimović in Vit Hrabar, gostovala v Madridu pri Realu. Dubaj s Klemnom Prepeličem se bo v petek pomeril z Bayernom, obeta pa se tudi veliki beograjski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo. Vodilni Hapoel bo na delu v Bologni.

Evroliga, 15. krog:

Četrtek, 11. december

Petek, 12. december

Lestvica: 

Cedevita Olimpija, Zvezdan Mitrović
Sportal Ljubljančani tokrat povsem razglašeni
