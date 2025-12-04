Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

4. 12. 2025,
Četrtek, 4. 12. 2025, 15.01

1 ura, 33 minut

Evroliga, 14. krog

Trifunović po slovesu Kokoškova proti Realu

Š. L.

Rado Trifunović | Rado Trifunović bo danes kot glavni trener vodil Anadolu Efes. | Foto Guliverimage

Rado Trifunović bo danes kot glavni trener vodil Anadolu Efes.

Foto: Guliverimage

V 14. krogu evrolige bo Anadolu Efes, ki ga bo prvič v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju po slovesu Igorja Kokoškova vodil Rado Trifunović, gostil Real Madrid. Vodilni Hapoel iz Tel Aviva se bo pomeril z zadnjim Asvelom, Olympiacos čaka obračun s Fenerbahčejem.

V četrtek bo Barcelona, ki v evroligi igra odlično, doma gostila Barcelono. Baskonio, pri kateri sta občasno v kadru novopečeni članski slovenski reprezentant Stefan Joksimović in Vit Hrabar, čaka tekma proti milanski Olimpii z Joshom Nebom. Dubaj s Klemnom Prepeličem pa se bo mudil v Bologni pri Virtusu.

Evroliga, 14. krog:

Četrtek, 4. december

Petek, 5. december

Lestvica: 

