Četrtek, 4. 12. 2025, 15.01
1 ura, 33 minut
Evroliga, 14. krog
Trifunović po slovesu Kokoškova proti Realu
V 14. krogu evrolige bo Anadolu Efes, ki ga bo prvič v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju po slovesu Igorja Kokoškova vodil Rado Trifunović, gostil Real Madrid. Vodilni Hapoel iz Tel Aviva se bo pomeril z zadnjim Asvelom, Olympiacos čaka obračun s Fenerbahčejem.
V četrtek bo Barcelona, ki v evroligi igra odlično, doma gostila Barcelono. Baskonio, pri kateri sta občasno v kadru novopečeni članski slovenski reprezentant Stefan Joksimović in Vit Hrabar, čaka tekma proti milanski Olimpii z Joshom Nebom. Dubaj s Klemnom Prepeličem pa se bo mudil v Bologni pri Virtusu.
Evroliga, 14. krog:
Četrtek, 4. december
Petek, 5. december