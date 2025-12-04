Trifunović po slovesu Kokoškova proti Realu

V 14. krogu evrolige bo Anadolu Efes, ki ga bo prvič v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju po slovesu Igorja Kokoškova vodil Rado Trifunović, gostil Real Madrid. Vodilni Hapoel iz Tel Aviva se bo pomeril z zadnjim Asvelom, Olympiacos čaka obračun s Fenerbahčejem.

V četrtek bo Barcelona, ki v evroligi igra odlično, doma gostila Barcelono. Baskonio, pri kateri sta občasno v kadru novopečeni članski slovenski reprezentant Stefan Joksimović in Vit Hrabar, čaka tekma proti milanski Olimpii z Joshom Nebom. Dubaj s Klemnom Prepeličem pa se bo mudil v Bologni pri Virtusu.

Evroliga, 14. krog:

Četrtek, 4. december

Petek, 5. december

Lestvica: