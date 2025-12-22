Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
16.34

Stanković tudi uradno trener Crvene zvezde: Dogovorili smo se v minuti

Dejan Stanković se vrača za krmilo Crvene zvezde.

Dejan Stanković se vrača za krmilo Crvene zvezde.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je tudi uradno dobil novega trenerja pri beograjski Crveni zvezdi. To je drugič v karieri postal nekdanji srbski reprezentant Dejan Stanković. Pogodbo je podpisal do junija 2028.

Sedeminštiridesetletni Dejan Stanković je na klopi Crvene zvezde zamenjal Vladana Milojevića, ki je v nedeljo sporazumno prekinil pogodbo z beograjskim klubom. Rdeče-bele je Stanković vodil že med januarjem leta 2019 in avgustom 2022. Takrat je s klubom osvojil tri naslove državnega prvaka in dva pokalna.

Stanković je po službi v Beogradu treniral še Sampdorio, Ferencvaros in moskovski Spartak.

Dogovor sklenjen v minuti

"Dogovorili smo se v minuti. Razmišljal sem le o tem, kaj bo v paketu, ne pa, ali bom sprejel ponudbo. Ne moreš se osredotočiti na eno trofejo, na eno tekmovanje. Tu sem, da odgovorim na vse zahteve. Imamo močno ekipo. Ker so igralci začeli vaditi junija, je pač možno, da novembra ali decembra pride do manjše izgube motivacije, ampak bomo tudi to spremenili," je dejal Stanković na novinarski konferenci.

Crvena zvezda je jesenski del srbske lige končala na drugem mestu s točko zaostanka za mestnim tekmecem Partizanom, pri katerem igra Mario Jurčević. V srbski ligi nastopa tudi strelec šestih golov Ester Sokler, ki je z Radničkim iz Niša deseti.

