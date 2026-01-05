Košarkarji Ilirije so v nedeljo v Hali Tivoli v okviru 13. kroga lige ABA s 74:91 klonili proti Crveni zvezdi, kljub porazu pa so na parketu sploh v prvem polčasu pustili dober vtis. "Prikazali smo dober odpor in niso se samo sprehodili skozi Tivoli," je bil kljub porazu zadovoljen kapetan Edo Murić, ki v Iliriji, po njegovih besedah, piše zadnje dejanje svoje bogate kariere.

"Uživam," je na vprašanje, kako se po prehodu v novo leto počuti v dresu Ilirije odgovoril Edo Murić, ki pri 34 letih še nikakor ni rekel zadnje. To dokazuje tudi na parketu, že poleti je bil na evropskem prvenstvu v dresu Slovenije zlata vreden člen izbrane vrste, v klubski sezoni pa kot podaljšana roka Stipeta Modrića piše novo poglavje svoje bogate zgodbe v dresu Ilirije. V nedeljo je bil proti Crveni zvezdi s 14 točkami tudi strelec svoje ekipe.

Ilirija je sploh v prvem polčasu odlično parirala favorizirani Crveni zvezdi, ki je v skoraj polni Hali Tivoli prvih dvajset minut dobila s 43:42. V drugem delu je evroligaški klub dodal na plin, ustavil pa se je tudi strelski učinek domače zasedbe, ki je bila na koncu prekratka, kljub porazu s 17 točkami razlike pa je pustila dober vtis.

"S fanti smo se dobro borili sploh v prvem polčasu. V drugem nam nekako ni šlo, tudi žoga ni hotela skozi obroč, tako da je nasprotnik to dobro izkoristil. Rezultat na koncu ni pokazatelj tega, kaj vse se je dogajalo na igrišču, kljub vsemu pa sem res ponosen na fante, kako so se borili. Prikazali smo dober odpor in niso se samo sprehodili skozi Tivoli," je bil zadovoljen tudi Murić, ki mu v karieri izkušenj s težkimi tekmami ne manjka, drugače je pri njegovih mlajših soigralcih.

Proti Crveni zvezdi je dosegel 14 točk. Foto: Aleš Fevžer

"Sam imam zelo rad takšne tekme, imel sem to čast, da sem jih v življenju odigral že kar nekaj, sploh ko sem bil še v Partizanu. Takšne tekme so najboljši preizkus za vsakega športnika, testiraš samega sebe. Z le dvema zadetima trojkama pa je težko premagati takšnega nasprotnika, moraš imeti res dober dan, da bi jih presenetil. Vesel sem, ko se naredi takšna atmosfera, vidi se, da ljudje uživajo v košarki. Tudi igrati je na ta način lažje in lažje iz sebe iztisneš še kakšen odstotek več. Podpora nam pomeni veliko in upam, da bo tudi na naslednjih tekmah bolj polno," je še dodal.

"Na tem nivoju zdaj res vidimo, da je potrebno biti osredotočen vseh štirideset minut, vsaka žoga je pomembna in vsaka lahko odloči. Sploh mlajši fantje lahko s takšnih tekem črpajo veliko, ne igraš vsak dan z evroligašem. Vsi fantje so se dobro pokazali, nihče se ni ustrašil, a enostavno ima Zvezda tako kakovostno ekipo, da zna premagati vsakega nasprotnika. Žal mi je, da nismo zadeli več, da nismo imeli norega dne," je po srečanju še povedal Murić.

Foto: Aleš Fevžer

Po lanskem poglavju pri Lleidi se je v jeseni svoje kariere odločil, da se bo vrnil domov. V dresu Ilirije zdaj znova igra v dveh tekmovanjih, v katerih si tekme sledijo kot po tekočem traku, kar vpliva tudi na regeneracijo. "Iskreno, moje počutje se spreminja od tekme do tekme. Bil sem že v pravem ritmu pa je prišla tista reprezentančna pavza, videlo se je, da je manjkalo ekipnih treningov. Zdaj se spet počutim malce boljše. Tekem je res veliko, po poškodbi je to največje število tekem, ki sem jih odigral," pravi Murić.

"Lani v Španiji sem imel le eno tekmo na teden in sem se lahko res dobro pripravil. Zdaj se tekme res vrstijo ena za drugo, tako da se vmes poskušam res, kar se da najbolje regenerirati in biti na vsaki stoodstoten ter se zabavati na vsakem obračunu. Sicer pa se v klubu počutim odlično, ekipa je prava, vse poteka tako kot mora, danes so se popolnile še tribune, res uživam," je še dodal.

Boban Marjanović Foto: Aleš Fevžer

O Marjanoviću: Vesel sem, da se je odločil za ta korak

V nedeljo je bil Murić v vlogi drugega najboljšega strelca, več točk je dosegel le Boban Marjanović, ki je dosegel 17 točk, ljubljenca navijačev, ki je v svoji karieri nosil tudi dres Zvezde, pa so v ljubljanskem Tivoliju glasno pozdravili in spodbujali navijači obeh moštev. "Bobana bi lahko še bolje uporabili, nekako se še učimo in privajamo eden na drugega. Vse ekipe se koncentrirajo nanj, tudi na parketu ga pogosto iščemo, tako da nismo še tam, kjer bi lahko bili. A takšne stvari se ne zgodijo čez noč, potreben bo čas in se uigrati. Nam pa zelo pomaga. Vesel sem, da se je odločil za ta korak, da se pridruži ekipi in uživa v košarki in to zaenkrat tudi počne," je zadovoljen Murić.

Ilirija je v ligi ABA po dvanajstih odigranih tekmah pri treh zmagah in je na sedmem mestu skupine B. V naslednjem krogu jo v nedeljo čaka gostovanje pri Spartaku iz Subotice. "Pred nami je zelo pomembna tekma in upam, da bomo tam več zadeli kot tokrat."

