Avtorji:
S. K., Š. L.

Petek,
19. 12. 2025,
22.55

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Petek, 19. 12. 2025, 22.55

1 ura, 2 minuti

Evroliga, 17. krog

Prepelič se je vrnil na parket in slavil proti Efesu

Avtorji:
S. K., Š. L.

Dubai Fenerbahče Klemen prepelič | Dubaj čaka srečanje v Istanbulu. | Foto Guliverimage

Dubaj čaka srečanje v Istanbulu.

Foto: Guliverimage

V 17. krogu evrolige je vodilni Hapoel iz Tel Aviva z 82:93 izgubil na gostovanju pri Panathinaikosu. Milansko Olimpio z Joshom Nebom je s 87:72 porazil Fenerbahče. V petek je Dubaj Klemna Prepeliča, ki se je po treh tekmah vrnil v postavo, zmagal pri Anadolu Efesu (76:80). Slovenski reprezentant je dal v 15 minutah na parketu dve točki.

Košarkarji Milana so v četrtek pred domačimi gledalci izgubili proti turškemu Fenerbahčeju z 72:87. Američan s slovenskim potnim listom Josh Nebo je za zasedbo iz lombardijske prestolnice, ki je doživela osmi poraz, v 16:31 minute prispeval dve točki in pet skokov.

Maccabi je v Tel Avivu premagal doslej drugouvrščeno Valencio s 85:82, Panathinaikos pa je bil doma boljši od vodilnega Hapoela iz Tel Aviva s 93:82, medtem ko je madridski Real šele v končnici dvoboja zlomil odpor Pariza in zmagal s 95:90.

Evroliga, 17. krog:

Četrtek, 18. december

Petek, 19. december

Lestvica: 

Vlatko Čančar Olimpia Milano
Sportal Vlatko Čančar s čustvenim sporočilom prekinil molk
