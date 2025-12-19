Prepelič se je vrnil na parket in slavil proti Efesu

V 17. krogu evrolige je vodilni Hapoel iz Tel Aviva z 82:93 izgubil na gostovanju pri Panathinaikosu. Milansko Olimpio z Joshom Nebom je s 87:72 porazil Fenerbahče. V petek je Dubaj Klemna Prepeliča, ki se je po treh tekmah vrnil v postavo, zmagal pri Anadolu Efesu (76:80). Slovenski reprezentant je dal v 15 minutah na parketu dve točki.

Košarkarji Milana so v četrtek pred domačimi gledalci izgubili proti turškemu Fenerbahčeju z 72:87. Američan s slovenskim potnim listom Josh Nebo je za zasedbo iz lombardijske prestolnice, ki je doživela osmi poraz, v 16:31 minute prispeval dve točki in pet skokov.

Maccabi je v Tel Avivu premagal doslej drugouvrščeno Valencio s 85:82, Panathinaikos pa je bil doma boljši od vodilnega Hapoela iz Tel Aviva s 93:82, medtem ko je madridski Real šele v končnici dvoboja zlomil odpor Pariza in zmagal s 95:90.

