"Ti dnevi so bili velik izziv, spopadam se z daleč najhujšo in najbolj bolečo poškodbo v mojem življenju," še pravi 41-letna veteranka, pa še ni doma, iz bolnišnice se je preselila v hotel in ostaja blizu kirurgu Tomu Hackettu, ki ji je rešil nogo.

"Končno sem zunaj bolnišnice! Po skoraj dveh tednih ležanja v bolniški postelji, skoraj popolnoma negibna, sem končno dovolj dobro, da sem se lahko preselila v hotel. Ni še dom, ampak je ogromen korak!" je na Instagramu danes zapisala nesrečna ameriška smučarka Lindsey Vonn.

Pred dobrima dvema tednoma je na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo doživela grozljiv padec, do danes pa prestala že več operacij, v daljšem in zelo čustvenem video sporočilu pa je zdaj tudi povzela dogodke zadnjih dveh tednov. Povedala je, da si je pri padcu hudo polomila desno nogo. "Vse je bilo v koščkih," je brez olepševanja povedala Američanka, številne kompleksne zlome kosti pa je zapletel še t. i. utesnitveni sindrom (Compartment Syndrome).

Zaradi obsežnosti poškodb, ji je namreč v nogi začela zastajati kri, oteklina je nato pritisnila na mišice, živce in vezi, ki so začele odmirati. "Doktor Tom Hackett mi je rešil nogo, da je ni bilo treba amputirati. Odprl mi je nogo na dveh straneh, kot nekakšen file, ji s tem omogočil, da je zadihala in me s tem rešil," je posredovanje ortopedskega kirurga, ki je bdel nad njenim zdravljenjem v ZDA opisala Vonn in poudarila, da Hacketta sploh ne bi poznala, če si tik pred olimpijskimi igrami ne bi strgala križnih vezi.

Še enkrat se je zahvalila zdravnikom v Italiji, ki so jo oskrbeli takoj po padcu, kot tudi v Koloradu, kjer je nadaljevala zdravljenje po vrnitvi v ZDA. Njen naslednji cilj je iz invalidskega vozička preiti na bergle, pravi. "Za zdaj ostajam na invalidskem vozičku, saj sem si uspela pri vsem skupaj zlomiti še gleženj. Računam, da bom kmalu lahko hodila s pomočjo bergel, trajalo pa bo približno eno leto, da se vse kosti zacelijo, nato pa se bom odločila, ali želim odstraniti vso kovino ali ne. Nato se bom vrnila na operacijo, da mi končno popravijo sprednjo križno vezi."

Iskreno je spregovorila o izjemno težavnih dneh, ki so za njo. Po vseh operacijah, je bila šibka zaradi izgube krvi, prejela je transfuzijo in trpela hude bolečine. "Ne morem vam opisati, kako boleče je bilo. Bilo je izjemno težko. Vsekakor si olimpijskih iger nisem želela končati na takšen način," je na robu solza sporočila Lindsey in dodala, da so jim moč vlivali odlični nastopi njenih rojakov. "Pred mano je dolga pot, obveščala vas bom o vsem. Vedno se borim, grem naprej brez obžalovanj," je zaključila.

