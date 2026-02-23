Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
11.20

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Benfica Lizbona Real Madrid Slavko Vinčič

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 11.20

37 minut

Slavku Vinčiću vroč obračun med Realom in Benfico

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Slavko Vinčić | Slavko Vinčić bo delil pravico na povratni nogometni tekmi med Realom iz Madrida in Benfico. | Foto Reuters

Slavko Vinčić bo delil pravico na povratni nogometni tekmi med Realom iz Madrida in Benfico.

Foto: Reuters

Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo delil pravico na povratni nogometni tekmi med Realom iz Madrida in Benfico v šestnajstini finala lige prvakov. Šestinštiridesetletnik bo pred zahtevno nalogo, kako krotiti igralce obeh klubov v napetem obračunu po rasističnem incidentu, v katerega sta bila vpletena Vinicius Junior in Gianluca Prestianni.

Zvezdnik Reala Vinicius je bil pretekli teden na prvi tekmi po Brazilčevih besedah tarča Prestiannijevih rasističnih opazk, zaradi česar je sodnik srečanja Francois Letexier začasno prekinil obračun.

Vinicius je svoj zadetek ob zmagi Reala (1:0) v Lizboni proslavil z neprimernim plesom ob kotni zastavici, za kar je prejel rumeni karton. Po tem pa je do njega pristopil Argentinec in ga, kot pravi Vinicius, s prekritimi usti z dresom ozmerjal z opico.

Napadalca Reala so podprli v klubu, na brazilski nogometni zvezi ter njegovi soigralci, medtem ko je Prestianniju, ki obtožbe zanika, v bran stopil portugalski klub in njegov trener Jose Mourinho. Zvezdnik Reala Kylian Mbappe je med drugim zahteval, da mora Evropska nogometna zveza Prestianniju prepovedati igranje v ligi prvakov.

Uefa preiskuje incident, kot je pred dnevi zapisala francoska tiskovna agencija AFP, kazni za dogajanje v Lizboni pa še ni sporočila. Tako ima tudi Argentinec Prestianni pravico nastopa na tekmi proti Realu, obeta pa se napeto ozračje tako na igrišču kot na tribunah.

Pred pomembno nalogo bo tudi glavni sodnik Vinčić, ki je bil delegiran za sodnika povratna tekme v Madridu, kot je zapisano na spletni strani Uefe. Dvoboj se bo v sredo začel ob 21. uri.

V torek bo ob 18.45 napredovanje v osmino finala na domači tekmi proti ekipi Club Brugge lovil Atletico Madrid (prva tekma 3:3), za katerega igra slovenski vratar Jan Oblak.

V torek bodo še tekme Bayer Leverkusen - Olympiakos (2:0), Inter - Bodö/Glimt (1:3) in Newcastle - Qarabag (6:1), v sredo pa ob obračunu Reala in Benfice še PSG - Monaco (3:2), Juventus - Galatasaray (2:5) in Atalanta - Borussia Dortmund (0:2).

Preberite še:

Victor Sanchez, Rijeka
Sportal Victor Sanchez izgubil živce in napadel sodnika, izključen tudi Slovenec
Barcelona : Levante, Lamine Yamal, Marc Bernal
Sportal Barcelona po Realovem spodrsljaju znova na vrhu lige
PSG
Sportal Po porazu Lensa PSG spet vodilni v Franciji, Strasbourg končal Lyonov zmagoviti niz
Benfica Lizbona Real Madrid Slavko Vinčič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.