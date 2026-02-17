Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
17. 2. 2026,
13.38

Osveženo pred

3 minute

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
Povej tako, kot je Cedevita PR članek

Torek, 17. 2. 2026, 13.38

3 minute

Druga sezona šova Povej tako kot je

Oglasno sporočilo
Cedevita - oddaja Povej tako okt je | Foto ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Oddaja Povej tako kot je tudi v drugi sezoni potrjuje, da imata iskrenost in avtentičnost pomembno mesto v sodobnem medijskem prostoru. Cedevita z njo nadaljuje gradnjo formata, ki v ospredje postavlja ljudi, njihova čustva in resnične izkušnje, brez olepševanja ali vsiljenih pogledov. Prav zato oddaja deluje pristno, razumljivo in relevantno za široko občinstvo.

Ob voditeljici Tatjani Jurić v oddaji sodelujejo Veselin, Una Glišić, Marko Petrić, Zipssy (Nora Bago), Rebeka Dremelj, David Amaro, Ilda Humić in Josip Milanović, ki odkrito delijo svoje izkušnje o uspehu, pričakovanjih okolice in osebnih izzivih, s katerimi se soočajo. Skozi njihove zgodbe je jasno razvidno, da se za javno podobo skrivajo resnični ljudje, ki se kljub različnim življenjskim potem soočajo z zelo podobnimi dilemami in vprašanji.

Fotogalerija
1
 / 5

Pogovori potekajo v sproščenem in nevsiljivem vzdušju, ki spodbuja iskrenost in medsebojno razumevanje. Namesto hitrih odgovorov imajo sodelujoči prostor za razmislek in deljenje lastnih pogledov, kar celotnemu formatu daje dodatno globino. Takšen pristop pogosto spodbuja gledalce, da se prepoznajo v izrečenih besedah in premislijo o lastnih prioritetah.

Dodatno svežino drugi sezoni prinaša tudi nov okus Cedevitine vitaminske vode jagoda in yuzu v pakiranju 0,5 litra, ki se popolnoma ujema z energijo in ritmom oddaje. Druga sezona oddaje je na voljo na Cedevitinem kanalu na YouTubu in prinaša vsebino, ki ostane v spominu še dolgo po tem, ko se kamera ugasne.

Cedevita - oddaja Povej tako okt je | Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O. Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Naročnik oglasnega sporočila je ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O

Povej tako, kot je Cedevita PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.