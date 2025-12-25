Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
25. 12. 2025,
9.54

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
nogomet Fenerbahče Sadettin Saran

Četrtek, 25. 12. 2025, 9.54

1 ura, 8 minut

Aretirali predsednika Fenerbahčeja Sadetina Sarana

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Sadettin Saran | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Sadetina Sarana, predsednika turškega nogometnega kluba Fenerbahče, so policisti v Istanbulu pridržali v okviru razširjene preiskave drog, v katero so bile vpletene vidne osebnosti iz sveta zabave in medijev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sarana, ki ima tudi ameriško državljanstvo, so aretirali le nekaj ur po tem, ko so s forenzičnimi testi v vzorcih njegovih las odkrili sledi drog, je poročala državna radiotelevizija TRT. Prejšnji teden so ga pozvali k pričanju in ga poslali v forenzični center, da bi odvzeli vzorce las in krvi.

Od začetka meseca je bilo v okviru preiskave, ki jo nadzira glavno tožilstvo v Istanbulu, pridržanih več deset ljudi. Med njimi so televizijski voditelji, novinarji, pevci, igralci in vplivneži na družbenih omrežjih. Soočajo se z obtožbami, ki segajo od proizvodnje in preprodaje drog do prostitucije.

Sarana, ki so za predsednika Fenerbahčeja izvolili septembra, je bil prejšnji teden zaslišan zaradi suma dobave in uporabe drog. Istanbulski klub je podprl Sarana in navijačem zagotovil, da bo klub nemoteno nadaljeval svoje delovanje.

Preberite še:

sešlar thumb
Sportal Svit Sešlar se vrača v Celje
Janža
Sportal Poljaki zaupajo Slovencu: tu je novo podaljšanje
nogomet Fenerbahče Sadettin Saran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.