Oven

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Hitro boste postali pozorni, ker se bo izogibala resnici ali bo skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva, preden sprejmete besede. To ne bo prevara, ampak se boste zaščitili.

Bik

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vaši načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo nivo vaše intuicije visok, zato boste lahko zaznavali misli in občutke drugih.

Dvojčka

Danes boste potrebovali podporo tistih, ki so vam blizu. Poiščite jo pri prijateljih, družini in ljubljeni osebi, nikar se ne trudite zavrniti ponujene roke pomoči samo zato, da bi sebi in drugim pokazali, da vse lahko postorite sami. Obnovite pretrgane vezi in na novo zgradite porušene mostove ter si na ta način zagotovite izhod iz obstoječih težav.

Rak

Vidite, kaj je narobe, in natanko veste, kaj morate storiti. Čas je, da zamisli spremenite v dejanja. Bodite pozorni na čustva, ki prihajajo od neke osebe, kajti utegnejo biti v nasprotju s tistim, kar si trenutno želite in bi vas zato lahko nekoliko vrgla iz vzpostavljenega ravnotežja. Ambicioznost in dosežki bodo tokrat pohvaljeni.

Lev

Prepričani ste v svoje razmerje. Danes boste čutili umirjenost v odnosu, raznežili se boste. Povsem zadovoljni boste in navdušili boste tudi vašega partnerja. Samski ste zaznamovani s preteklostjo. Zdi se, kot da si ne dopustite biti srečni. Preteklosti ne morate izbrisati, lahko pa spremenite prihodnost. Začnite graditi na tem.

Devica

Čas bo pravi, da začnete deliti vaša čustva. Komunikacijske linije bodo odprte. Že težke teme boste obravnavali preprosto in rešili boste kar nekaj problemov. Sledite vašim občutkom in vsi problemi se bodo rešili. Vsekakor pa preden se boste za kaj odločili, dobro premislite o poti do rešitve.

Tehtnica

Danes boste v svojem svetu. Želeli si boste samote in posvečali se boste samo sebi. Dan izkoristite za sprehod v naravo in sprostitev misli. Za vami je zelo naporen teden, zato si vzemite čas zase. Kljub temu, da vaši bližnji ne bodo razumeli, zakaj ne želite preživeti časa z njimi, to naredite.

Škorpijon

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Družabno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, živahni in duhovno boste močni.

Strelec

Čas je, da dobite mnenja od drugih, povratne informacije o sebi in v povezavi z vašim življenjem. Razmerja vseh vrst bodo energična, z drugimi se boste dobro razumeli. Kompromisi bodo glavna tema, sodelovanju boste posvečali veliko pozornosti. Prišli boste v stik z osebo, ki bo še posebej kreativna in bo vplivala na vaše življenje.

Kozorog

V ospredju bo energija, sprejmite izziv in uživajte v nagradi. Iščite obojestranske koristi, da bodo stvari manj borbene. Ne hodite za nečim samo zaradi vznemirjenja ob izzivu. Obveznosti, ki ste jih pričeli, se bodo na koncu obrnile na pravo pot in bodo zadovoljujoče za vse vpletene.

Vodnar

Imate močno intuicijo in natanko veste, kako bi lahko rešili vse spore, ki jih trenutno doživljate v ljubezenskem razmerju. Globoko v sebi veste, kakšna je vaša pot in zaradi tega ste v prednosti. Ne pretiravajte, ne razsipavajte z energijo in dovolite si, da boste s skupnimi močmi dosegli želene stvari.

Ribi

Morda boste vezani danes uvideli, da se partner do vas vede nekoliko drugače, bolj hladno, morda bo tudi občasno kazal določene znake ljubosumja. Poskušajte ga razumeti in prepričati v nasprotno. Zvezde vas bodo polepšale in pomladile, kar bo verjetno povečalo partnerjevo negotovost in nezaupanje.