Oven

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Bik

Naveličani ste vsakdana in želite pobegniti rutini. Svojim bližnjim predlagajte pobeg v neznano. Vašo idejo bodo podprli in vsem boste polepšali konec tedna. Odpravite se na kraj, ki ste ga obiskovali včasih in obujajte spomine. Čas, ki ga boste preživeli z družino, bo vsem dobro del, napolnil vas bo z energijo.

Dvojčka

Samski se boste danes naučili prepoznati razliko med pravimi prijatelji in znanci. Nekomu boste končno zaupali vse, kar vas pesti. Oseba, ki ji res nekaj pomenite, vam bo stala ob strani. Tisti, ki ste v razmerju, pa imate pred seboj harmoničen dan, a le če boste upoštevali tudi želje in načrte vašega partnerja.

Rak

Današnje popoldne bo kot nalašč primerno za druženje s prijatelji ali družinskimi člani. V ospredje bosta stopila dobra volja in sproščenost. Vaše zdravje bo zelo dobro, saj boste čutili notranje zadoščenje. Pazite le na finance in na odlive z bančnega računa. Čeprav se vam ne zdi, da zapravljate, bodite pozorni.

Lev

Danes boste spoznali nove ljudi s podobnimi stališči. Ravno zaradi tega bo lahko prišlo do nekega konflikta s prijateljem, saj bo ljubosumen. Ta prepir vas bo vrgel iz tira in zdelo se vam bo, kot da morate ves čas nekomu polagati račune. Morda bi morali postati bolj odločni in se postaviti zase.

Devica

Precej boste nemirni. Ne boste želeli upoštevati omejitev do ljudi, ki ne bodo enakega mnenja kot vi. Pazite, da ne boste prizadeli osebe, ki vam je ljuba. Dan boste začeli s prepirom, ki vas bo spravil v slabo voljo. Vseeno ne dovolite, da bi čustvene težave vplivale na preostanek tega dneva.

Tehtnica

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Škorpijon

Vezani boste danes pokazali, česa ste sposobni. Svojo boljšo polovico boste precej presenetili z neko noro idejo. S tem pa boste odpravili tudi nesporazume iz prejšnjih dni. Samski pa boste ugotovili, da ima vaš samski stan tudi pozitivne lastnosti. In sicer boste imeli na voljo cel dan, da boste lahko uredili misli in občutke.

Strelec

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Izogibala se bo resnici ali bo skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva, preden sprejmete besede. To ne bo prevara, ampak se boste s tem zaščitili.

Kozorog

To bo čas, ko boste še posebej idealistični. Polni boste upanja. Zaradi duhovnih izkušenj boste v oblakih. Vaša intuicija bo tudi močna. Razmišljali boste o potovanju v oddaljene kraje ali v tuje dežele, mogoče bo povezano z duhovno tradicijo. Vsekakor počakajte dan ali dva in se pogovorite s prijatelji.

Vodnar

Hitro se boste prilagodili drugim, veliko boljše kot pa se bodo ostali vam. Danes boste polni razumevanja in topline. Sprejemali boste vse okoli sebe in pripravljeni boste pomagati. Ničesar tudi ne boste zahtevali, saj bo vaše bogastvo danes v dajanju in ne v jemanju. Zelo pohvalno, počutili se boste več kot odlično.

Ribi

Danes boste bolj jasni in objektivni glede osebnih zadev in razmerij. To bo ugoden čas za soočenje z razlikami ali neko veliko odločitev. Z ljubljenimi komunicirajte odprto, pojdite na izlet in obiščite prijatelje ali pojdite ven z osebo, ki vam je draga. Obeta se vam tudi nova ljubezen, le opaziti boste morali tisto osebo.