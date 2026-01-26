Proti Hrvaški se bo zapeljalo do 75 tisoč tovornjakov: prevozniki napovedujejo blokado

Prevozniki iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije so za ponedeljek napovedali protestne aktivnosti na mejah Evropske unije, v okviru katerih bodo začasno blokirali cestni tovorni promet v obe smeri.

Po podatkih Konzorcija Logistika BiH bo proti mejnim prehodom s Hrvaško krenilo približno pet tisoč tovornih vozil, medtem ko naj bi v usklajenih protestih opoldne sodelovalo skupno okoli 75 tisoč tovornjakov iz štirih držav, piše hrvaški Dnevnik.

Prevozniki napovedujejo, da se bodo ustavili na cestah nekaj sto metrov pred mejnimi prehodi in tako onemogočili uvoz in izvoz blaga. Prehod bo kljub temu omogočen potnikom, nujnim službam, vojski, prevozom zdravil ter prevozu žive živine.

Zakaj protest?

Protest je posledica večmesečnih opozoril prevoznikov glede, kot pravijo, diskriminatorne obravnave profesionalnih voznikov v Evropski uniji. Sporno je pravilo, po katerem lahko vozniki iz tretjih držav na območju Evropske unije bivajo največ 90 dni v obdobju šestih mesecev. Prevozniška podjetja poudarjajo, da tega pravila v praksi ne morejo spoštovati, ter navajajo, da je bilo v zadnjem letu več kot sto voznikov ustavljenih, kaznovanih in prisilno odstranjenih.

Z uvedbo elektronskega sistema nadzora vstopov in izstopov iz EU naj bi se razmere še zaostrile. Prevozniki opozarjajo, da odnos Evropske unije in neučinkovitost domačih institucij grozita z novim valom odhodov voznikov ter resnim ogrožanjem transportne industrije v regiji.

"Cestni promet je temelj delovanja dobavnih verig v Bosni in Hercegovini ter širši regiji. Odprava ali resna omejitev dela domačih cestnih prevoznikov bi pomenila prekinitve dobav, izgubo pogodb, zamude v proizvodnji, rast cen in nestabilnost trga," je opozoril koordinator Konzorcija Logistika BiH Velibor Peulić.

Na morebitne posledice opozarjajo tudi v Zunanjetrgovinski zbornici BiH. Predsednik zbornice Ahmet Egrlić je ob srečanju z delodajalci v Sarajevu dejal, da zbornica podpira zahteve domačih prevoznikov, vendar ne tudi radikalnih ukrepov, ki bi lahko ogrozili pretok blaga. Dodal je, da so nekatera podjetja iz Evropske unije že izrazila zaskrbljenost zaradi napovedanih blokad ter opozorila, da kar 73 odstotkov izvoza BiH konča na trgu EU.