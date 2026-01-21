Konec Nata: to lahko stori Evropa

Zaradi Donalda Trumpa in njegovih potez, še zlasti zadnjih glede Grenlandije, se številni sprašujejo, ali bo z Natom kmalu konec. Če se bo to zgodilo, se postavljajo vprašanja, kdaj lahko Evropa na obrambnem področju nadomesti odhod ZDA. Nemški obrambni strokovnjak Frank Sauer je prepričan, da lahko Evropi v najboljšem primeru to uspe v petih letih.

Zaradi načrta o ameriškem prevzemu Grenlandije Donald Trump na kocko postavlja tudi obstoj Nata, vojaške organizacije, ki je bila ustanovljena leta 1949 pod vodstvom ZDA.

Nato kot obrambni zid pred napadom Sovjetske zveze

V času ustanovitve, tj. v času hladne vojne, je bila glavna naloga Nata obramba zahodne Evrope pred morebitnim napadom komunistične Sovjetske zveze in njenih satelitov. Nato zdaj združuje 32 držav. Razen ZDA in Kanade so vse druge članice Nata oziroma Severnoatlantskega zavezništva v Evropi.

O morebitnem koncu Nata je v intervju za nemško novičarsko televizijo Ntv govoril tudi nemški obrambni strokovnjak Frank Sauer. "Na prvi pogled sta preureditev Nata in odklop Evrope od ZDA misija nemogoče," je dejal Sauer.

"Nato je povečeval moč ZDA"

Razlog za zadržke glede preureditve Nata, da bi ta postal neodvisen od ZDA, Sauer pojasnjuje z dejstvi, da so se v okviru dozdajšnjega Nata v vseh teh letih razvili komunikacijske poti, procesi socializacije, utrjeni postopki, skupni standardi, skupne vojaške vaje in skupna stališča.

"Nato ni le naše (evropsko, op. p.) varnostno zagotovilo, ampak predvsem za ZDA ogromen in zgodovinski multiplikator moči brez primere. Trump se zato obnaša neverjetno neumno, ko poskuša razbiti Nato," trdi Sauer.

Kaj lahko stori Evropa brez ZDA?

Glede evropskega odklopa od ZDA Sauer pravi, da Evropi do zdaj ni uspelo vzpostaviti vzporednih evropskih struktur. Vendar pa bi po mnenju obrambnega strokovnjaka moralo biti jasno eno: "Stari načini se nikoli ne vrnejo."

Sauer je v intervjuju za Ntv dejal še, da se v Evropi že veliko dela za izboljšanje obrambnih zmogljivosti. Med drugim je omenil britanski projekt Nightfall – razvoj balistične rakete kratkega dosega. To orožje bi dobavili tudi ukrajinski vojski.

"V petih letih, če bomo delali s polno paro"

Nemški obrambni strokovnjak opozarja, da je Evropa lastne vojaške zmogljivosti začela graditi pozno. "Vse te stvari bi se morale začeti leta 2022. A iz čiste previdnosti nismo storili absolutno ničesar."

V Evropi trenutno še vedno primanjkuje veliko medsebojno povezanih zmogljivosti. "Za vse to bomo verjetno potrebovali deset let. V najboljšem primeru pet let, če bomo res dali s polno paro," je še dejal Sauer.