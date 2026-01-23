Costa: Imamo ustrezna orodja, da se branimo

EU se bo branila pred vsakršno obliko izsiljevanja, za kar ima tudi ustrezna orodja, je po izrednem zasedanju voditeljev EU o transatlantskih odnosih v Bruslju dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

6.29 EU ima "resne pomisleke" glede Trumpovega Odbora za mir

6.19 Costa: Cilj mora biti stabilizacija trgovinskih odnosov med EU in ZDA

EU ima resne pomisleke glede Odbora za mir, ki ga je v četrtek ustanovil ameriški predsednik Donald Trump, je danes po srečanju voditeljev držav članic Unije sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Vabilo je sicer od najvišjih predstavnikov EU prejela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Imamo resne pomisleke glede številnih elementov ustanovne listine Odbora za mir, povezane z obsegom, upravljanjem in skladnostjo z Ustanovno listino Združenih narodov," je v ustnih sklepih izrednega vrha EU o transatlantskih odnosih povedal Costa.

Dodal je, da so pripravljeni delati z ZDA pri uveljavljanju mirovnega načrta za palestinsko enklavo Gaza z Odborom za mir kot prehodno upravo, kot predvideva resolucija Varnostnega sveta ZN 2803.

Trump je v četrtek ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu ustanovil Odbor za mir, ki je bil sprva zasnovan za upravljanje Gaze po vojni, nastaja pa kot širši organ za reševanje mednarodnih kriz. Odbor, ki bo po Trumpovih besedah sodeloval tudi z Združenimi narodi, bodo sestavljali voditelji držav. Sodelovanje jih je potrdilo več kot 30, številni pa so še neodločeni.

Vabilo je prejela tudi predsednica Evropske komisije von der Leyen, ki pa ga na današnji novinarski konferenci po vrhu EU v Bruslju ni komentirala.

Večina evropskih držav je vabilo že zavrnila oziroma je do sodelovanja v odboru, ki ga bo vodil ameriški predsednik, zadržana. Španski premier Pedro Sanchez je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Bruslju dejal, da je njegova država zavrnila sodelovanje. Sodelovanje v odboru je vsaj za zdaj zavrnila tudi Slovenija.

Costa je v ustnih sklepih izrednega vrha sredino odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da proti več članicam Unije ne bo uvedel dodatnih carin, ocenil kot pozitivno.

"Uvedba dodatnih carin bi bila v nasprotju s trgovinskim dogovorom med EU in ZDA. Zdaj se moramo osredotočiti na nadaljevanje uveljavljanja tega dogovora. Cilj mora biti stabilizacija trgovinskih odnosov med EU in ZDA," je povedal.

"Obenem se bo Evropska unija še naprej zavzemala za svoje interese ter branila sebe, svoje države članice in svoje državljane pred vsakršno obliko izsiljevanja. Ima moč in orodja, da to stori, in bo to tudi storila, ko in če bo treba," je Costa dejal po vrhu.

Četrtkovo zasedanje je sklical po Trumpovih sobotnih grožnjah z uvedbo carin na uvoz iz osmih evropskih držav, povezanih z njegovimi težnjami po prevzemu Grenlandije. V sredo je ameriški predsednik po pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu sporočil, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti danskega avtonomnega ozemlja in celotnega območja Arktike, ter preklical grožnjo s carinami.

Predsednik Evropskega sveta je po zasedanju izrazil polno podporo EU Danski in Grenlandiji, ki lahko edini dve odločata o zadevah, ki ju zadevajo.

"To je postala resnična geopolitična nuja," meni Ursula von der Leyen. Foto: Reuters Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je povedala, da si EU prizadeva za krepitev odnosa z danskim avtonomnim ozemljem. V okviru tega bo komisija v kratkem predstavila obsežen naložbeni sveženj za Grenlandijo, je napovedala.

Izrazila je tudi namero po poglobitvi sodelovanja z ZDA in vsemi partnerji na področju varnosti arktičnega območja. Med drugim namerava EU okrepiti varnostno-obrambne dogovore z Združenim kraljestvom, Kanado, Norveško, Islandijo in drugimi. "To je postala resnična geopolitična nuja," je menila.

Costa se je zavzel za prijateljske in spoštljive odnose med EU in ZDA ter izrazil pripravljenost na nadaljnje konstruktivno sodelovanje pri vprašanjih v skupnem interesu, med katerimi je izpostavil prizadevanja za pravičen in trajen mir v Ukrajini.

EU, ZDA in Ukrajina so sicer po besedah von der Leyen blizu dogovoru o okviru za zagotovitev blaginje v Ukrajini v povojnem obdobju. Dokument vključuje ukrepe, ki so med drugim namenjeni povečanju produktivnosti, pospešitvi vključevanja Ukrajine v evropski notranji trg in povečanju naložb.