Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
6. 6. 2026,
9.47

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
ZDA sodišče priseljenci omejitev vstopa Donald Trump ukrepi

Sobota, 6. 6. 2026, 9.47

33 minut

Sodišče razveljavilo Trumpove omejitve pri obravnavi zakonitih prošenj za priselitev

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Donald Trump | Trumpova politika proti priseljencem medtem še vedno razburja in povzroča proteste po ZDA, predvsem pred centri za pridržanje priseljencev, kjer tudi po najnovejših ugotovitvah notranje preiskave ministrstva za domovinsko varnost vladajo nečloveške razmere in zlorabe, navaja CNN. | Foto Reuters

Trumpova politika proti priseljencem medtem še vedno razburja in povzroča proteste po ZDA, predvsem pred centri za pridržanje priseljencev, kjer tudi po najnovejših ugotovitvah notranje preiskave ministrstva za domovinsko varnost vladajo nečloveške razmere in zlorabe, navaja CNN.

Foto: Reuters

Ameriški zvezni sodnik John McConnell je v petek razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodnik McConnell je odločil, da so bile omejitve pri obravnavanju prošenj za azil, delovna dovoljenja, dovoljenja za delo in bivanje (zelene karte) in državljanstvo priseljencev iz 39 afriških, azijskih, latinskoameriških in bližnjevzhodnih držav nezakonite.

Omejitve so bile uvedene po strelskem napadu 26. novembra lani, ki se je zgodil nedaleč od Bele hiše. Priseljenec iz Afganistana, ki je v domovini pomagal ameriškim vojakom, je streljal na dva pripadnika nacionalne garde in ubil gardistko.

"Omejevalne politike vlade so življenja neštetih priseljencev, ki živijo v ZDA, pahnile v nedoločeno pravno praznino," je sklenil sodnik in dodal, da ti priseljenci niso storili ničesar, kar bi upravičevalo politiko vlade le zaradi kraja njihovega rojstva. McConnell je dejal še, da njegova vloga ni to, da bi odločal o modrosti političnih odločitev vlade, temveč mora ugotoviti, ali so v skladu z zakonom.

Glavni pravnik ministrstva za domovinsko varnost ZDA James Percival pa je pričakovano kritiziral odločitev sodišča, ki jo je na omrežju X opredelil kot levičarsko in kot sabotažo v pravniški preobleki.

Demokratski senator iz New Jerseyja Cory Booker je razmere pred dnevi primerjal s koncentracijskimi taborišči in jih označil za nacionalno sramoto. V ZDA je trenutno zaprtih 60.000 priseljencev, Trumpova vlada pa želi to število povečati na skoraj 100.000, še poroča CNN. Centre vodijo zasebna podjetja, ki za to prejemajo veliko denarja iz proračuna.

papež Leon XIV.
Novice Papež proti Trumpu: za škofa imenoval nekdanjega begunca
Agenti ICE
Novice Trumpova vlada končuje operacijo proti priseljencem
Ice
Novice Trump agentom ICE zadal cilj: opravite tri tisoč aretacij na dan
ZDA sodišče priseljenci omejitev vstopa Donald Trump ukrepi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.