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Avtor:
Na. R.

Petek,
5. 6. 2026,
13.41

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump predsednik ZDA spanje zdravje ugibanja Bela hiša

Petek, 5. 6. 2026, 13.41

32 minut

Kaj se dogaja s Trumpom? Med sestankom je znova malo zadremal. #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ameriški predsednik Donald Trump naj bi med sestankom v Beli hiši znova za nekaj trenutkov zadremal, poročajo ameriški mediji. Posnetek s sestanka, namenjenega energetskim vprašanjem, je hitro preplavil družbena omrežja in sprožil nov val ugibanj o zdravju predsednika.

Na videoposnetku je videti, kako 79-letni Donald Trump za nekaj trenutkov zapre oči in se udobno nasloni na stol. Ob njem so minister za notranje zadeve Doug Burgum, minister za energijo Chris Wright in direktor Agencije za varstvo okolja Lee Zeldin.

V Beli hiši zavračajo namigovanja

Po poročanju ameriških medijev o dremanju predsednika so se naglo odzvali iz Bele hiše. Tiskovni predstavnik Davis Ingle je zavrnil navedbe, da naj bi predsednik med sestankom zadremal.

"Predsednik Trump je najbolj bister, najbolj dostopen in najbolj energičen predsednik v ameriški zgodovini," je dejal in dodal, da Trump "dan in noč dela za to, da bi bila Amerika še večja kot kadarkoli prej".

Razprave o zdravju ne pojenjajo

Vprašanja o Trumpovem zdravstvenem stanju so se znova okrepila po nedavnem zaslišanju ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia v kongresu. Demokratski kongresnik Ted Lieu je Rubiu namreč pokazal več videoposnetkov, za katere trdi, da prikazujejo predsednika med dremanjem na javnih dogodkih.

Rubio je očitke zavrnil, vendar razprava o Trumpovi starosti in zdravstvenem stanju v ameriški javnosti ne pojenja.

V zadnjih mesecih so se v medijih večkrat pojavila ugibanja o predsednikovi dnevni utrujenosti, v Beli hiši pa so takšna poročanja označili za neutemeljena in zavajajoča.

Donald Trump
Novice 79-letni Trump zaspal sredi sestanka #video
Donald Trump predsednik ZDA spanje zdravje ugibanja Bela hiša
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