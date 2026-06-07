Oven

Tudi danes boste zelo zmedeni. Pred vami je eno napornejših obdobij na čustvenem področju. Ne podlezite pritiskom, poslušajte svoje srce, ne verjemite vsem obljubam. Naivnost z vaše strani je zagotovo mogoča. Vezani boste danes že srečnejši. Partner vas bo v večernih urah presenetil.

Bik

Zdelo se vam bo, da si partner ne utegne vzeti časa za vas in da ne izpolni vaših potreb. Če slutite, da razume vajino razmerje kot nekaj samoumevnega, je čas za streznitev. Zaupajte mu svoje občutke. Samski se boste ujeli v mrežo preteklosti. Nekdo se vam bo skušal približati, vi pa ga ne boste spustili blizu.

Dvojčka

Občutiti utegnete rahlo temačen vpliv, ki vas lahko sooči s krizo ali pa nujno preobrazbo. Čas bo primeren tudi za razčiščevanje zadev, zato nikar ne odlašajte. Posvetite se vsemu tistemu, kar imate radi, saj vas bo le to sprostilo in ponovno priklicalo nasmeh na obraz. Ostanite na realnih tleh.

Rak

Skupinske aktivnosti, srečanja s prijatelji in potovanja so vsekakor dobre stvari. Izrazili se boste v najboljšem. Drugi bodo navdušeni nad vašimi idejami. Kot izkušen človek morate vedeti, da večina priložnosti pride s trdim delom in disciplino. Spoznali boste osebo, s katero se boste zapletli.

Lev

Danes boste še posebej prisrčni in družba vašega ljubezenskega partnerja ali osebe, ki vam je zelo blizu, vam bo zelo pomembna. Tega časa nikar ne preživite sami. Energija bo spodbujala harmonijo in ljubezen, izkoristite to. Če pa niste srečni v svojem osebnem življenju, se vam bodo problemi zdeli ogromni.

Devica

Vaša čustva bodo na višku, ves dan boste optimistični, samozavestni, radodarni in dobri. Pozdravite to s svežim odnosom in lažje boste pozabili na napake iz preteklosti. Načrtujte nove svetle možnosti za rast in izpolnitev. Čas bo dober, da se srečate z osebo, ki vam bo prinesla veliko užitkov.

Tehtnica

Ne pozabite, da šteje vsak trenutek, ki ga preživite z ljubljeno osebo. Komunikacija s partnerjem bo danes izrednega pomena. Prisluhnite mu, saj vam bo želel pojasniti pomembno ugotovitev. Že dolgo časa ga niste zares poslušali. Ne mislite le nase in ne bodite neprizanesljivi.

Škorpijon

Vaše romantične želje bodo danes v ospredju. V vseh odnosih se boste počutili dobro, zato boste nadvse zaželena družba. Manj tekmovalni boste, bolj zainteresirani in prijazni do drugih, ustvarjali boste harmonijo. Samo ne pustite, da bi vas kdo izkoristil, razen če boste to resnično želeli.

Strelec

Vsakdanje obveznosti vas bodo zelo utrujale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in tvegane poteze. Menili boste, da je bolje korakati po utrjenih poteh. Delali boste majhne, a pomembne napake, ki jih boste opazili šele po končanem delu. Prisilile vas bodo, da se boste vrnili na začetek.

Kozorog

Vaši načrti se ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, ravno tako se ne boste mogli zanesti na druge ljudi. Če boste sklepali nove dogovore, bodite še posebej previdni. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla naloge, saj boste dobivali napačne in nepopolne informacije.

Vodnar

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti.

Ribi

Ljubljena oseba, otroci in drugi ljudje, ki so vam pri srcu, dajejo poudarek vaši energiji. Da ste cenjeni in občudovani, je za vas močna nuja. S tem sicer ni nič narobe, če si želite samo, da vas nekdo potreplja po rami. Samo ne pretiravajte. Sprejmite priložnosti, ki se vam bodo ponudile.