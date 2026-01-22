Predsednik vlade Robert Golob je gostoval v oddaji Connect the World z Becky Anderson na televiziji CNN, kjer je spregovoril o najbolj aktualnih zunanjepolitičnih temah, s poudarkom na Odboru za mir, Grenlandiji in transatlantskih odnosih. Med gostovanjem je pojasnil, zakaj Slovenija ni sprejela Trumpovega povabila za članstvo v njegovem odboru, dejal pa je tudi, da je "Evropa močna le, ko je združena, in v zadnjem času, tudi v zadnjem tednu, je končno pokazala hrbtenico". "To je edina pot naprej," je bil jasen.

Na vprašanje, kakšen je njegov odziv na današnji govor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Davosu, v katerem je izrazil jezo nad šibkostjo Evrope, je premier dejal, da ga razume: "Njegove frustracije poslušamo že dalj časa in jih razumemo. To ni nekaj novega. Evropa je močna le, ko je združena. V zadnjem času, tudi v zadnjem tednu, je Evropa končno pokazala hrbtenico. Mislim, da je to za nas edina pot naprej." Dejal je, da ni pomembno, ali prihajaš iz male ali velike države, "le skupaj smo lahko vodilna sila".

“Europe finally showed some backbone, and I believe that is the only way forward for us,” Slovenian Prime Minister Robert Golob tells me, reacting to President Zelensky’s blistering speech to Europe in Davos. (1/3) pic.twitter.com/z9uL1R2SNg — Becky Anderson (@BeckyCNN) January 22, 2026

Ko ga je voditeljica vprašala, kaj je mislil s tem, da je Evropa končno pokazala nekaj hrbtenice, je spomnil na dogajanje z Odborom za mir in Grenlandijo. "Ko govorim o poziciji Slovenije, lahko povem, da ostajamo močno zavezani mednarodnemu pravu in mednarodni ureditvi, ki temelji na Ustanovni listini Združenih narodov. nobena iniciativa, nobena iniciativa ne more tega nadomestiti ali biti nad tem. Kakršnakoli iniciativa, tudi Odbor za mir, je lahko le naraven podaljšek Združenih narodov," je bil jasen. "To ni le načelo, v katerega verjamem jaz osebno, ampak načelo, ki ga je treba spoštovati ne glede na vse."

Če se bo Odbor za mir ukvarjal le z Gazo, bodo o sodelovanju razmislili

V oddaji je slovenski premier tudi znova pojasnil odločitev, zakaj Slovenija ni sprejela Trumpovega povabila v Odbor. Čeprav podpira kakršnokoli pobudo, ki bi končala vojno v Gazi, verjame, da se to lahko zgodi le pod okriljem Združenih narodov in ne vzporedno z njimi, kot načrtuje Trump. Hkrati pa bi si želel, da bi omenjeni odbor naslovil dolgoročno rešitev za Palestince. "Dolgoročna rešitev v smislu dveh držav. Nobena rešitev ne more privesti do dolgotrajnega miru, razen tiste, po kateri bi Izraelci in Palestinci živeli skupaj v miru," je dejal in izpostavil, da trenutni Odbor za mir tega upanja ne daje. "Če se bo Odbor za mir ukvarjal le z Gazo, bomo razmislili o sodelovanju, če bi se isto načelo uporabljalo tudi za druge konce sveta, pa ne," je še dodal.

Western leaders at Davos warned of an “unraveling” world order that’s shifting from the international law as we know it. Slovenian PM shares his thoughts with me: (3/3) pic.twitter.com/k7GbLyhHX7 — Becky Anderson (@BeckyCNN) January 22, 2026

Na končno vprašanje voditeljice, kako razume besede kanadskega premierja Marka Carneyja in nemškega kanclerja Friedricha Merza, ki sta dejala, da trenutni svetovni red razpada, pa je Golob odgovoril, da ni treba biti tako pesimističen. "Mislim, da črta še ni bila prestopljena, smo pa blizu. Mislim, da še ni prepozno, da zavezniki sedemo skupaj in se iskreno, morda tudi glasno pogovorimo in najdemo skupno pot naprej. Takšne situacije so se v preteklosti znotraj Nata že dogajale. Bile so podobne situacije – ne enake, a podobne – ki smo jih premagali. Verjamem, da smo sposobni to storiti tudi zdaj in najverjetneje se bo to zgodilo v prihodnjih dneh," je sklenil.