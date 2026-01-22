Živite varno in samostojno doma – z brezplačno E-oskrbo

Radi živite doma, v svojem okolju? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč? Vsako leto več kot devet tisoč starejših zaradi padcev konča v bolnišnici. Zdaj obstaja rešitev, ki vam omogoča več varnosti in miru: E-oskrba , ki je od 1. julija 2025 za upravičence v okviru dolgotrajne oskrbe popolnoma brezplačna.

Kaj je E-oskrba?

E-oskrba je storitev, ki vam omogoča varno bivanje doma, tudi ko ste sami. Naprava, ki jo nosite kot zapestnico ali obesek:

samodejno zazna padec in pokliče pomoč,

in pokliče pomoč, omogoča, da ročno sprožite alarm ,

, je 24 ur na dan povezana z asistenčnim centrom.

Foto: Telekom Slovenije

V primeru nesreče strokovno osebje takoj preveri vaše stanje in po potrebi obvesti svojce ali organizira nujno medicinsko pomoč.

Foto: Telekom Slovenije

Izkušnja gospe Elizabete, ki ji je E-oskrba večkrat rešila življenje

"Zavedam se, kako mi E-oskrba pomaga, saj bi brez nje glede na svojo gibalno oviranost verjetno morala v dom za starejše. E-oskrba me je že večkrat rešila: prvič ob padcu, ko sem si izpahnila kolk, drugič ob nenadnem dvigu krvnega tlaka, ko so me odpeljali v bolnišnico zaradi suma možganske kapi, in tretjič ob infarktu. S storitvijo nimam niti ene slabe izkušnje. Osebje v asistenčnem centru se odzove takoj, ko pokličem, prav tako hitro pride pomoč na dom, če je to potrebno. Zaradi E-oskrbe grem brez skrbi spat ali v kopalnico; okoli vratu namreč nosim obesek z gumbom, s katerim lahko z enim pritiskom pokličem na pomoč. V enem letu sem pomoč poklicala že trikrat. Živim sama. Sicer imam dva odrasla otroka, ki imata svoji družini, a v primeru poškodbe ali padca ne morem čakati nanju. Letos junija sem doživela infarkt in nujno sem potrebovala nekoga, da me odpelje v bolnišnico. Če ne bi imela E-oskrbe, ne vem, kako bi se vse skupaj končalo. E-oskrba mi res ogromno pomeni, saj vem, na koga se lahko zanesem, ko je hudo."— Elizabeta, 84 let

Zakaj je E-oskrba primerna za vas? Več varnosti, ko ste sami doma.

Hitro ukrepanje prepreči zaplete.

98,4 odstotka uporabnikov se počuti varneje.*

Številni uporabniki pravijo, da jim je storitev rešila življenje.

Foto: Telekom Slovenije

Kako jo dobite brezplačno?

1. Oddaja vloge na centru za socialno delo (CSD)

Izpolnite vlogo za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe.

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen: izpolnite samo vlogo za E-oskrbo, brez zdravniških potrdil ali dodatnih ocen.

2. Prejem odločbe in posredovanje Telekomu Slovenije

Ko CSD izda odločbo, jo skupaj s kontaktnimi podatki in osebnim načrtom, če ga imate, posredujte izvajalcu. Izvajalec storitve je Telekom Slovenije.

Odločbo pošljite po pošti na naslov Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, Ljubljana (s pripisom: E-oskrba).

3. Priklop storitve

Telekom Slovenije nato stopi v stik z vami, uredi priklop in uporabo storitve. Več informacij najdete tukaj.

Pomembno za obstoječe uporabnike projekta E-oskrba na daljavo

Uporabniki, ki ste bili vključeni v prejšnji projekt, lahko storitev brezplačno uporabljate do 31. 12. 2026 oziroma do prejema nove odločbe CSD.

Če ste pogodbo založili, lahko pokličete brezplačno številko 080 12 13 (vsak delovnik med 8. in 16. uro) in prejeli boste novo.

Ne tvegajte po nepotrebnem. Z E-oskrbo boste varni doma, tudi ko ste sami. Storitev je za upravičence brezplačna – izkoristite jo zdaj!

*Vir: Doktor 24, d. o. o., raziskava Zadovoljstvo uporabnikov z uporabo E-oskrbe, n = 250; 7.–18. april 2025; raziskava je bila izvedena v okviru nacionalnega projekta E-oskrba na daljavo Ministrstva za solidarno prihodnost.

Naročnik oglasnega sporočila je Telekom Slovenije, d. d.