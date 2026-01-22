Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
22. 1. 2026,
9.57

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
asistenčni center 24 ur na dan 24-urna oskrba alarm e-oskrba Telekom Slovenije PR članek noad

Četrtek, 22. 1. 2026, 9.57

1 ura, 33 minut

Živite varno in samostojno doma – z brezplačno E-oskrbo

Oglasno sporočilo
Telekom E-oskrba | Foto Telekom Slovenije

Foto: Telekom Slovenije

Radi živite doma, v svojem okolju? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč? Vsako leto več kot devet tisoč starejših zaradi padcev konča v bolnišnici. Zdaj obstaja rešitev, ki vam omogoča več varnosti in miru: E-oskrba, ki je od 1. julija 2025 za upravičence v okviru dolgotrajne oskrbe popolnoma brezplačna.

Kaj je E-oskrba?

E-oskrba je storitev, ki vam omogoča varno bivanje doma, tudi ko ste sami. Naprava, ki jo nosite kot zapestnico ali obesek:

  • samodejno zazna padec in pokliče pomoč,
  • omogoča, da ročno sprožite alarm,
  • je 24 ur na dan povezana z asistenčnim centrom.

Telekom E-oskrba | Foto: Telekom Slovenije Foto: Telekom Slovenije

V primeru nesreče strokovno osebje takoj preveri vaše stanje in po potrebi obvesti svojce ali organizira nujno medicinsko pomoč. 

Telekom E-oskrba | Foto: Telekom Slovenije Foto: Telekom Slovenije

Izkušnja gospe Elizabete, ki ji je E-oskrba večkrat rešila življenje

"Zavedam se, kako mi E-oskrba pomaga, saj bi brez nje glede na svojo gibalno oviranost verjetno morala v dom za starejše. E-oskrba me je že večkrat rešila: prvič ob padcu, ko sem si izpahnila kolk, drugič ob nenadnem dvigu krvnega tlaka, ko so me odpeljali v bolnišnico zaradi suma možganske kapi, in tretjič ob infarktu. S storitvijo nimam niti ene slabe izkušnje. Osebje v asistenčnem centru se odzove takoj, ko pokličem, prav tako hitro pride pomoč na dom, če je to potrebno. Zaradi E-oskrbe grem brez skrbi spat ali v kopalnico; okoli vratu namreč nosim obesek z gumbom, s katerim lahko z enim pritiskom pokličem na pomoč. V enem letu sem pomoč poklicala že trikrat. Živim sama. Sicer imam dva odrasla otroka, ki imata svoji družini, a v primeru poškodbe ali padca ne morem čakati nanju. Letos junija sem doživela infarkt in nujno sem potrebovala nekoga, da me odpelje v bolnišnico. Če ne bi imela E-oskrbe, ne vem, kako bi se vse skupaj končalo. E-oskrba mi res ogromno pomeni, saj vem, na koga se lahko zanesem, ko je hudo."— Elizabeta, 84 let 

Zakaj je E-oskrba primerna za vas?

  • Več varnosti, ko ste sami doma.
  • Hitro ukrepanje prepreči zaplete.
  • 98,4 odstotka uporabnikov se počuti varneje.*
  • Številni uporabniki pravijo, da jim je storitev rešila življenje.

Telekom E-oskrba | Foto: Telekom Slovenije Foto: Telekom Slovenije

Kako jo dobite brezplačno?

1. Oddaja vloge na centru za socialno delo (CSD)

2. Prejem odločbe in posredovanje Telekomu Slovenije

Ko CSD izda odločbo, jo skupaj s kontaktnimi podatki in osebnim načrtom, če ga imate, posredujte izvajalcu. Izvajalec storitve je Telekom Slovenije.

Odločbo pošljite po pošti na naslov Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, Ljubljana (s pripisom: E-oskrba).

3. Priklop storitve

Telekom Slovenije nato stopi v stik z vami, uredi priklop in uporabo storitve. Več informacij najdete tukaj.

Pomembno za obstoječe uporabnike projekta E-oskrba na daljavo

Uporabniki, ki ste bili vključeni v prejšnji projekt, lahko storitev brezplačno uporabljate do 31. 12. 2026 oziroma do prejema nove odločbe CSD.

Če ste pogodbo založili, lahko pokličete brezplačno številko 080 12 13 (vsak delovnik med 8. in 16. uro) in prejeli boste novo.

📞 080 12 13 | 🌐 www.telekom.si/e-oskrba | eoskrba@telekom.si

Ne tvegajte po nepotrebnem. Z E-oskrbo boste varni doma, tudi ko ste sami. Storitev je za upravičence brezplačna – izkoristite jo zdaj!

*Vir: Doktor 24, d. o. o., raziskava Zadovoljstvo uporabnikov z uporabo E-oskrbe, n = 250; 7.–18. april 2025; raziskava je bila izvedena v okviru nacionalnega projekta E-oskrba na daljavo Ministrstva za solidarno prihodnost.  

Naročnik oglasnega sporočila je Telekom Slovenije, d. d.

asistenčni center 24 ur na dan 24-urna oskrba alarm e-oskrba Telekom Slovenije PR članek noad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.