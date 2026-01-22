Letalo moralo zasilno pristati na Brniku: odprla so se vrata

Letalo letalske družbe Easyjet, ki je v torek letelo iz Ljubljane v Manchester, je moralo 20 minut po vzletu pristati na brniškem letališču, saj so se odprla vrata.

