Avtor:
K. M.

Četrtek,
22. 1. 2026,
10.26

Osveženo pred

45 minut

zasilni pristanek Brnik letalo

Četrtek, 22. 1. 2026, 10.26

45 minut

Letalo moralo zasilno pristati na Brniku: odprla so se vrata

Avtor:
K. M.

Brnik | Letalo je moralo zasilno pristati. | Foto Posnetek zaslona

Letalo je moralo zasilno pristati.

Foto: Posnetek zaslona

Letalo letalske družbe Easyjet, ki je v torek letelo iz Ljubljane v Manchester, je moralo 20 minut po vzletu pristati na brniškem letališču, saj so se odprla vrata.

Na letu Easyjeta iz Ljubljane v Manchester so po vzletu iz Ljubljane poročali o odprtih vratih in nezmožnosti dviga na dovoljeni nivo leta. Vzpenjanje je bilo prekinjeno, letalo pa se je približno 20 minut po vzletu vrnilo na Brnik in varno pristalo. 

