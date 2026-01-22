Četrtek, 22. 1. 2026, 10.26
45 minut
Letalo moralo zasilno pristati na Brniku: odprla so se vrata
Letalo letalske družbe Easyjet, ki je v torek letelo iz Ljubljane v Manchester, je moralo 20 minut po vzletu pristati na brniškem letališču, saj so se odprla vrata.
