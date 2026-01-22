Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Primož Ulaga Domen Prevc Timi Zajc Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih

Četrtek, 22. 1. 2026, 11.30

16 ur, 13 minut

Slovenske kolajne na SP v poletih

Začelo se je s Primožem Ulago, končalo z novim uspehom ekipe. Kaj prinaša Nemčija?

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Primož Ulaga je na svetovnem prvenstvu v poletih leta 1988 v Oberstdorfu osvojil srebro.

Primož Ulaga je na svetovnem prvenstvu v poletih leta 1988 v Oberstdorfu osvojil srebro.

Foto: Vid Ponikvar

V Oberstdorfu se začenja 29. svetovno prvenstvo v poletih, na katerem ima slovenski tabor znova visoka pričakovanja. Slovenci so do zdaj osvojili 11 kolajn na prvenstvih v poletih, pod prvo se je še pod jugoslovansko zastavo podpisal Primož Ulaga, pod zadnjo pa slovenski kvartet Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc, ki so pred dvema letoma na Kulmu ubranili naslov ekipnih svetovnih prvakov.

Slovenska skakalna odprava ima v Nemčiji znova močna orožja za najvišja mesta, zato lahko pričakujemo obogatitev zbirke kolajn na svetovnih prvenstvih v poletih. 

Pod prvo odličje se je še v dresu Jugoslavije podpisal Primož Ulaga, ki je na letošnjem prizorišču leta 1988 osvojil srebro.

Prvi posamični svetovni prvak je leta 2012 v Vikersundu postal Robert Kranjec.

Prvič je Slovenija svetovnega posamičnega prvaka pozdravila leta 2012 v Vikersundu, kjer se je velikega uspeha veselil Robert Kranjec. Drugič in zadnjič pa je na individualni preizkušnji svetovni prvak postal Peter Prevc leta 2016 na Kulmu. Bomo po desetih letih slavili tretji posamični naslov?

Peter Prevc ima s svetovnih prvenstev v poletih pet kolajn, zadnjo je osvojil leta 2024, ko je z rojaki ubranil naslov svetovnih ekipnih prvakov.

Peter Prevc je na svetovnih prvenstvih v poletih osvojil kar pet odličij, ob posamičnem zlatu se je pred dvema letoma z bratom Domnom, Timijem Zajcem in Lovrom Kosom veselil še naslova ekipnega svetovnega prvaka. Z ekipo (Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) je bil zlat tudi dve leti prej v Vikersundu, srebro je z ekipo (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc) osvojil leta 2018, leta 2014 pa ima s posamične tekme v Harrachovu še bron.

Timi Zajc je pri štirih kolajnah na svetovnih prvenstvih v poletih – posamično je osvojil srebro in bron, ekipno pa dve zlati odličji.

Eden glavnih adutov za naslov prvaka bo letos vodilni v svetovnem pokalu in svetovni rekorder Domen Prevc, ki ima na SP v poletih tri kolajne, vse ekipne. Še bogatejša pa je zbirka kolajn s SP v poletih še enega slovenskega aduta, Timija Zajca, ki je na zadnjih dveh prvenstvih postal ekipni prvak, posamično pa osvojil srebro in bron. Še eno slovensko orožje bo Anže Lanišek, ki je zadnje SP v poletih zaradi poškodbe izpustil, z ekipo pa je bil zlat pred štirimi leti v Vikersundu.

Vodilni skakalec zime Domen Prevc je na svetovnih prvenstvih v poletih osvojil tri ekipna odličja, na prvo posamično še čaka.

Posamično kolajno na svetovnih prvenstvih je osvojil še Urban Franc, ki je pred 30 leti do brona poletel na Kulmu. Bronasta je bila tudi ekipa v sestavi Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec v Vikersundu 2012.

Slovenske kolajne na SP v poletih:

Zlato:
Robert Kranjec – Vikersund 2012
Peter Prevc – Kulm 2016
Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) – Vikersund 2022
Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) – Kulm 2024

Srebro:
Primož Ulaga – Oberstdorf 1988
Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) – Oberstdorf 2018
Timi Zajc – Vikersund 2022

Bron:
Urban Franc – Kulm 1996
Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) – Vikersund 2012
Peter Prevc – Harrachov 2014
Timi Zajc – Kulm 2024

Primož Ulaga Domen Prevc Domen Prevc Timi Zajc Timi Zajc Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih
