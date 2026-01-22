Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Španska legenda: Tadej Pogačar je dosegel svoj maksimum

Tadej Pogačar gorski kronometer Tour Peyragudes 2025 | Nekdanji španski kolesar Pedro Delgado ocenjuje, da je Tadej Pogačar svoj maksimum dosegel lani, a je ta tako visok, da še vedno lahko dominira vsaj prihodnji dve leti. | Foto Guliverimage

Nekdanji španski kolesar Pedro Delgado ocenjuje, da je Tadej Pogačar svoj maksimum dosegel lani, a je ta tako visok, da še vedno lahko dominira vsaj prihodnji dve leti.

Foto: Guliverimage

Nekdanji profesionalni kolesar Pedro Delgado, zmagovalec Toura leta 1988 in dvakratni zmagovalec Dirke po Španiji (1985 in 1989), je v pogovoru za špansko Marco izjavil, da je Tadej Pogačar že dosegel svoj maksimum. A to po njegovem niti ni tako dobra novica za konkurenco, saj Španec meni, da je Pogačarjev nivo tako visok (vsaj dve stopnji nad tekmeci), da bo brez prave konkurence še najmanj dve sezoni.

Na vprašanje, ali je Tadej Pogačar, ki bo 7. marca na dirki Strade Bianche vstopil v svojo osmo profesionalno sezono, že dosegel svoj vrh, je Pedro Delgado, nekdanji zmagovalec Toura in Vuelte, ocenil, da ga je dosegel lani, a to ne pomeni, da ga bodo zasledovalci zdaj mrzlično prehitevali po levi in desni.

Pedro Delgado | Foto: Guliverimage Pedro Delgado Foto: Guliverimage Nasprotno, to pomeni, da je Pogačar dosegel svoj najvišji nivo in lahko na tej ravni ostane. "Po mojih izkušnjah lahko ta nivo brez težav ohrani naslednja tri leta. Letos in v letu 2027 bo še nedotakljiv," napoveduje poznavalec kolesarskega zakulisja.

Kasneje bi lahko prišel do izraza bolj mentalni kot fizični dejavnik. "Na zadnjem Touru je bil videti drugačen, ne tako naraven kot običajno," je spomnil na zadnji teden lanskega Toura, ko je bil Pogačar videti brez svoje običajno energije, a se je kasneje izkazalo, da je imel težave s kolenom, kar ga je močno obremenjevalo.

Luka Mezgec
Sportal Luka Mezgec: To je moja zadnja sezona in zadnjo dirko bi rad odpeljal v Sloveniji

Delgado verjame, da se Pogačarjeva vladavina ne bo končala zaradi njegovega upada zmogljivosti, temveč zaradi napredka konkurence. "Včasih ne gre za to, da ti padeš, ampak da drugi napredujejo," je povedal 65-letnik iz Segovie. 

Po njegovem mnenju je Pogačar še vedno dva razreda nad vrhunskimi kolesarji. "Vingegaard je eno stopnjo pod njim, a še vedno eno nad tekmeci, kot je Evenepoel," kolesarsko hierarhijo ocenjuje Delgado.

Z drugimi besedami: tudi če je Pogačar že dosegel svoj maksimum, je ta še vedno tako visok, da lahko nadzira šport še kar nekaj sezon. Njegov vrh po Delgadovih besedah ni opozorilo, temveč mejnik, ki ga drugi še niso dosegli.

Preberite še:

glivar thumb
Sportal V deželi kengurujev prevlada ekipe UAE, spodbuden nastop Gala Glivarja
Primož Roglič
Sportal Začenja se nova sezona, prvo srečanje Pogačarja in Rogliča konec aprila v Švici
UAE Emirates Pedro Delgado Tadej Pogačar Tadej Pogačar
