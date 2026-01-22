Smele napovedi prvega moža OKS: Odprtje doma slovenskega športa, kjer bo tudi športni muzej

Franjo Bobinac je vstopil v četrto leto mandata na čelu Olimpijskega komiteja Slovenije. Kljub relativno kratkem obdobju na vrhu slovenskega športa so dosežki številni. Najpomembnejši del zadevajo 2,6-kraten dvig sistemskih sredstev za šport iz 25 milijonov leta 2023 na 64 milijonov evrov v letu 2026. Napovedal je tudi snovanje doma slovenskega športa, v okviru katerega bodo vzpostavili muzej slovenskega športa. Po najbolj optimističnem scenariju naj bi dom zaživel že z letom 2027.

Predsednik OKS Franjo Bobinac je v okviru načrtov in napovedi za prihodnost napovedal tudi dom slovenskega športa. Lokacija osrednje ustanove slovenskega športa bo v središču Ljubljane, v okviru katerega bodo vzpostavili muzej slovenskega športa. V novih prostorih pa bo tudi športna kavarnica in trgovina.

"Šlo bo za poklon vsem slovenskim športnim dosežkom, predstavite identitete Slovenije, ustrezno obravnavo slovenske športne dediščine, predstavitveni prostor za širjenje olimpijskih vrednot," je omenil Bobinac.

Foto: Klemen Korenjak

V okviru doma slovenskega športa bodo zagotovili tudi prostor za izvajanje dejavnosti športnih organizacij. Po napovedih Bobinca bi po najbolj optimističnem scenariju dom slovenskega športa zaživel že z letom 2027.

Bobinac, ki je prvi mož OKS od 16. decembra leta 2022, bo decembra letos na volitvah vnovič kandidiral za predsednika slovenskega olimpijskega gibanja.

V Sloveniji je 65.852 registriranih športnikov, od tega 8705 kategoriziranih.

