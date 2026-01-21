Prenova nepremičnine na Hrvaškem, ki jo je Američan Justus Reis lani od prijatelja kupil za pet tisoč evrov, traja že sedem mesecev, vse od konca junija lansko leto. Zahtevne vremenske razmere in z njimi povezani pogoji za delo mlademu Američanu ne omogočajo hitrejšega napredovanja pri obnovi, zato spletni vplivnež objavlja tudi manj videoposnetkov, povezanih s hišo.

V zadnjem mesecu je energični 25-letni Američan Justus Reid tako spoznal vse vremenske razmere: od snega, zmrzali, mraza do blata, v katerem lahko ostaneš zakopan do kolen. Kljub številnim nevšečnostim – ponagajala mu je tudi bolezen – se je trdoživi Reid z njimi spoprijel in uspel narediti nekaj pomembnih korakov na poti do zaključka prenove nepremičnine in njene okolice.

Med drugim je v spodnjem nadstropju uspel s pomočjo mojstrov zaključiti dela v kuhinji in vanjo vstaviti nove aparate, vključno s pomivalnim strojem in pečico slovenskega proizvajalca. Uspeli so tudi zaključiti s polaganjem zunanjih ploščic na betonskih stopnicah, ki so zgrajene okoli hiše in v vodijo tudi v srednje nadstropje.

Reid se je ob pomoči enega izmed gradbenih podjetij, ki se ukvarja z izgradnjo tovrstnih podpornih zidov, lotil postavitve enega izmed večjih zunanjih projektov, s katerim bodo preprečili posedanje in plazenje ob, nad in okoli hiše. Z železnimi oporami bodo zgradili formo, v katero bodo, po tem ko zaključijo z utrjevanjem terena, nasuli velike kamne. Takšna konstrukcija bo delovala kot betonski podporni zidovi in onemogočala zemlji, da prosto plazi in se premika v neželene smeri.

Reid je v posnetku pojasnil, da bodo zgradili približno 70 metrov kamnitega zidu, ki bo potekal ob celotnem bregu nad hišo in pokritim objektom, ki stoji ob hiši. V posnetku je Reid povedal, da gre za največji in najtežji projekt, ki so se ga lotili v okviru obnove hiše, prav tako pa poteka ob neugodnem letnem času.

V začetku novega leta je Reid ponagajal tudi sneg, dež in zimsko vreme, ki so mu onemogočili delo na zunanjih površinah, zato se je lotil dela v notranjosti hiše. S prijateljem Krisom sta popolnoma očistila, prebelila in pobarvala spodnjo sobo, v kateri stoji kuhinja, in jo naredila kot novo. V enem izmed videov je Justus tudi pojasnil, da je bila to pred prenovo verjetno najbolj zanemarjena soba v celotni hiši, zato je trenutna podoba vredna občudovanja.

Nekateri komentatorji so ob vsem napredku pri obnovi izrazili, da čutijo tako veselje kot tudi žalost, saj imajo občutek, da je prenova nekoč popolnoma zapuščene hiše najbrž bližje koncu kot pa začetku. Ker je v tem času zapadalo tudi okoli 20 centimetrov snega, je Reid odšel v 600 kilometrov oddaljen kraj (najbrž nekje v Srbiji), kjer je po več mesecih prevzel prenovljenega yuga, zato je bil iz hrvaškega Zagorja odsoten več kot teden dni.

Justus Reid, ki sliši tudi na vzdevek Amerikanac, je tega dobil, še preden se je lotil svojega največjega projekta – obnove hiše –, saj je pred tem že dve leti živel in potoval po državah Balkana (državah nekdanje Jugoslavije). Američan že sedem mesecev oziroma več kot 210 dni (vse od konca junija lani) na svojih družbenih omrežjih (na Instagramu, Facebooku, TikToku in tudi YouTubu) deli, kako potekajo prenova in vse nove pridobitve na njegovi hiši ter v njeni okolici. Zaradi veliko dela na hiši so njegove objave vedno redkejše, a kljub temu njegovi sledilci z veliko vnemo spremljajo njegov zelo viden napredek.

V hiši se je Reid po vrnitvi lotil tudi sanacije zidu v spodnjem nadstropju, ki ga je napadla plesen. V sobo je namestil tudi kavč in sobo, ki je bila še pred nekaj več kot 200 dnevi (7 meseci) še polna mrtvih živali in plesni ter zatohla in neprepoznavna, naredil bolj udobno in privlačno za bivanje. Na podstrešju je Reid postavil še tri postelje, na katerih bodo lahko ob obisku prespali njegovi prijatelji in znanci.

Kot je še v zadnji objavljeni epizodi pojasnil Američan, bodo z zunanjimi deli na podpornih zidovih nadaljevali, ko bo zemlja spet zmrznila in ne bo več blata, ki preprečuje napredek. Z odstranjevanjem velikega kupa smeti, ki je nastal ob obnovi in vseh delih, pa bo začel takoj, ko bo lahko do hiše pripeljala težka mehanizacija in s parcele vse odpadne stvari tudi odpeljala. Reid je dodal še, da se v teh dneh, ko mu razmere ne omogočajo napredka, osredotoča na preživetje (kot je bilo to v prvem planu ob začetku obnove) in kot je to ponazoril plastično – npr. z dotakanjem goriva v agregat, da se lahko greje. Ob toplejših dnevih, ko se je sneg stalil, pa si je Američan privoščil tudi prho in postavil nekaj kosov novega pohištva za še večje udobje.

