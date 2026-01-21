Disciplinska komisija Evropske rokometne zveze (EHF) je odločila, da slovenski krožni napadalec Matic Suholežnik zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na tekmi zadnjega kroga skupinskega dela v Oslu proti Ferskim otokom, ne bo smel igrati na naslednjih dveh tekmah evropskega prvenstva, je na Facebooku zapisala Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Španski sodniški par Andreu Marin-Ignacio Marcia je celjskemu orjaku na šestmetrski črti na torkovi tekmi v Oslu zaradi udarca v glavo tekmeca v 18. minuti pokazal rdeči karton.

Slovenija je kljub temu premagala Ferske otoke s 30:27. Pred tem je bila v predmestju norveške prestolnice boljša tudi od Črne gore z 41:40 in Švice z 38:35 ter je v skupini D osvojila prvo mesto.

Pravica do naknadnega vpoklica

Selektor Uroš Zorman je na letošnje evropsko prvenstvo na Norveškem, Švedskem in Danskem popeljal 18 igralcev. Na vseh treh uvodnih tekmah je nastopil z enakim kadrom, na tribuni je pustil Tarika Mlivića in Lana Grbića.

Zorman ima pravico naknadno poklicati tudi igralce iz širšega seznama, med njimi je tudi najboljši slovenski krožni napadalec Blaž Blagotinšek, ki po dogovoru ne nastopa na letošnjem celinskem tekmovanju.

Matic Suholežnik bo zaradi prejetega rdečega kartona izpustil dve tekmi. Foto: Guliverimage Slovenija je v glavni del tekmovanja, ki bo med 23. in 28. januarjem v Malmöju, prenesla dve točki, tako kot Islandija iz skupine F. Madžarska in Švica ne prinašata nobene točke, po današnjem obračunu med Švedsko in Hrvaško, ki se bo začel ob 20.30, pa bo znan točkovni izkupiček iz skupine E.

Nadaljevanje izločilnih bojev

Slovenija se bo najprej v petek pomerila z zmagovalcem švedsko-hrvaškega obračuna. Po prvi tekmi v skupini 2 sledi za Slovence 25. januarja obračun z Madžari, dva dni kasneje proti poražencu današnje tekme med Švedi in Hrvati, za konec pa brez dneva premora še 28. januarja proti Islandcem.

Najboljši reprezentanci iz skupine 1 in 2 se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeni izbrani vrsti pa za končno peto mesto.

Polfinalni tekmi in dvoboj za peto mesto bo v danskem Herningu 30. januarja, tekma za tretje mesto in finale pa nato 1. februarja.