Slovenska moška rokometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 v Nemčiji dvakrat premagala Črno goro. Prejšnji četrtek je bila po napeti teki za gol boljša v gosteh (29:28), danes pa je trdoživega tekmeca ugnala še doma v koprski Bonifiki z 31:29.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na prvem medsebojnem obračunu v Podgorici v prvi polovici tekme povsem zasenčili gostitelje in si priigrali že sedem golov prednosti. V drugem so močno padli, kljub slabi predstavi pa dosegli tesno zmago. Tudi na povratni tekmi v Kopru je bilo napeto, Slovenci pa so slavili z 31:29.

Zorman je v primerjavi s četrtkovim dvobojem v Podgorici opravil tri menjave. Namesto Jožeta Baznika, Boruta Mačkovška in Domna Tajnika so priložnost v Kopru dobili Miljan Vujović, Tim Rozman in Matic Suholežnik.

Že po prvem polčasu napetega obračuna v polni Bonifiki - za nekaj napetosti so poskrbeli tudi številni vročekrvni navijači črnogorske vrste, ki so na igrišče vrgli nekaj predmetov - je bilo jasno, da bo tekma tesna. Slovenci so sicer v 25. minuti vodili že s šestimi goli prednosti (16:10), a so se Črnogorci vrnili in do premora zaostanek prepolovili (17:14).

Foto: Luka Kotnik

V drugem polčasu tako izrazitega padca v igri, kot so si ga Slovenci privoščili v Črni gori, vendarle ni bilo, do 45. minute tekme so povišali prednost na pet golov (28:23), a so gostje še naprej pritiskali, se Nikole Matovića predvsem po zaslugi njihovega vratarja dve minuti pred koncem tekme približali le na gol zaostanka (30:29), niso pa uspeli izenačiti. Slovenci so zmagali z 31:29.

V slovenski izbrani vrsti je bil na povratni tekmi najučinkovitejši Aleks Vlah z osmimi goli. Blaž Janc in Blaž Blagotinšek sta za zmago prispevala po pet zadetkov, vratar Klemen Ferlin pa je zbral 19 obramb.

"Na obeh tekmah smo naredili preveč tehničnih napak. V Podgorici in Kopru smo si že priigrali visoko prednost, a smo Črnogorce vseskozi vračali v igro. Kljub slabi predstavi smo se uvrstili na svetovno prvenstvo, kar je tudi najbolj pomembno," je dejal slovenski kapetan Blaž Janc in kljub hudim bolečinam v hrbtu nastopil na pomembni tekmi.

"Kuhamo, kuhamo in zakuhamo. Na drugi tekmi se je ponovil scenarij iz Podgorice, tudi v Kopru smo naredili odločno preveč napak in tekmecem omogočili, da nas ogrozijo. Na koncu je bilo napeto, a je vendarle prevladala naša kakovost," pa je po tekmi v Kopru dodal krilni igralec Tilen Kodrin.

Slovenci so se tako že dvanajstič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto gostili Kiel, Hannover, Magdeburg, Köln, Stuttgart in München.

Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno, štiri leta pred tem pa je tekmovanje v Španiji končala na četrtem mestu.

Kdo je že na SP?

Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka naslova Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska, ki so se na letošnjem celinskem tekmovanju uvrstile od tretjega do šestega mesta.

