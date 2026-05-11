Slovenskimi rokometaši se ta teden potegujejoi za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Zadnja ovira so Črnogorci. Prva tekma bo v četrtek ob 18. uri v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Ko so nazadnje igrali med sabo, je Slovenija zmagala z 41:40. "Ne bi imel nič proti, če bi se na četrtkovi tekmi v Podgorici ponovil razplet iz Osla," pravi selektor Uroš Zorman.

Slovenski in črnogorski rokometaši so v preteklosti odigrali številne tekme, njuna zadnja pa je bila res spektakularna. Na letošnjem evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem je Slovenija v Oslu zmagala z 41:40. Obe ekipi sta tedaj dosegli rekordnih 81 golov na celinskem tekmovanju, njihov strelski izkupiček iz skupinskega dela pa so nato v glavnem delu tekmovanja v Herningu izboljšali Francozi in Portugalci s skupno 84 zadetki.

"Ne bi imel nič proti, če bi se na četrtkovi tekmi v Podgorici ponovil razplet iz Osla," je na medijskem reprezentančnem dogodku v Preddvoru uvodoma dejal slovenski selektor Uroš Zorman in dodal: "V Črni gori nas zagotovo čaka drugačna tekma. Upam, da bomo obrambno bolje delovali in bili bolj agresivni pri strelih njihovih zunanjih igralcev, ki so nam na januarskem dvoboju na Norveškem nasuli okoli 25 golov izven devetih metrov, kar je za anale."

"Že na prvi tekmi v dvorani Morača bo peklensko vzdušje. Pričakujem težko in borbeno tekmo, na kateri bodo odločale malenkosti. Kakovost je na naši strani, tudi na papirju smo favoriti, a to bo potrebno predvsem dokazati na igrišču," je še dodal Zorman.

"V igri ni samo nastop na svetovnem prvenstvu"

Foto: Aleš Fevžer "Gre za izjemno pomemben teden. V igri ni samo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, gre že za prvo stopnico proti olimpijskim igram v Los Angelesu 2028," je najprej dejal slovenski kapetan Blaž Janc in dodal: "Vzdušje v ekipi je super. Vsi se zavedamo zahtevnosti obeh tekem in verjamem, da bomo naše delo dobro opravili."

"Najbolj pomembno je, da se bo skupni izid z obeh tekem razpletel v našo korist. Naredili bomo vse, da bo naša obramba na veliko višji ravni, kot je bila na zadnjem medsebojnem dvoboju na letošnjem svetovnem prvenstvu. Črnogorski zunanji rokometaši so nam tedaj povzročili veliko preglavic, na nas pa je, da jim to v tem tednu preprečimo," je dejal vratar Jože Baznik.

V elitno izbrano vrsto se je vrnil slovenski orjak na šestmetrski črti Blaž Blagotinšek, ki je izpustil letošnje svetovno prvenstvo. "Definitivno bomo dali vse od sebe. Že na prvi tekmi v Podgorici bomo skušali zmagati, kar bi bila lepa popotnica pred povratnim obračunom v Kopru. Pričakujem trdo tekmo, odločala pa bo boljša obramba," pravi 203 cm visoki Celjan v vrstah nemškega Flensburga.

Slovenski rokometaši se bodo v Črno goro odpravili v sredo. Po petkovi vrnitvi se bodo preselili na Obalo in se v Izoli pripravljali za nedelji obračun v koprski Bonifiki.

Na Zormanovem seznamu za obe tekmi proti Črni gori so:



- vratarji: Jože Baznik (Pauc), Klemen Ferlin (Kielce) in Miljan Vujović (Stuttgart);

- desno krilo: Tim Cokan (LL Grosist Slovan) in Domen Novak (Flensburg);

- levo krilo: Tilen Kodrin (Gummersbach) in Staš Slatinek Jovičić (LL Grosist Slovan);

- srednji zunanji: Andraž Makuc, Aljuš Anžič (oba Celje Pivovarna Laško), Domen Makuc (Barcelona), Domen Tajnik (Eurofarm Pelister) in Miha Zarabec (Wisla Plock);

- desni zunanji: Blaž Janc (Barcelona), Tadej Kljun (LL Grosist Slovan), Tarik Velić (Gorenje Velenje) in Tim Rozman (Balatonfüredi);

- levi zunanji: Borut Mačkovšek (Pick Szeged), Tarik Mlivić (LL Grosist Slovan) in Aleks Vlah (Kielce);

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg), Kristjan Horžen (Gummersbach) in Matic Suholežnik (LL Grosist Slovan).