Sporočilo Nemčije, ki ga Donald Trump ne bo vesel

Samo še 18 odstotkov Nemcev meni, da so Združene države Amerike pod vodstvom Donalda Trumpa zanesljiv partner Nemčije. Kar 71 odstotkov ZDA pod Trumpom medtem vidi kot rivalsko oziroma neprijateljsko državo, razkrivajo izsledki najnovejše ankete. Večina vprašanih bi tudi podprla prisotnost nemških oboroženih sil na Grenlandiji.

Združene države Amerike so po desetletjih tesnega sodelovanja in zagotavljanja varnosti v očeh številnih državljanov in državljank Nemčije v letu, ko je predsednik ZDA drugič postal Donald Trump, videti drastično drugače.

Glede na anketo (vir), ki jo je za nemški RTL izvedel inštitut za raziskave trga in merjenje javnega mnenja Forsa, ZDA pod Trumpom za veliko večino vprašanih – kar 71 odstotkov – niso več partner, temveč nasprotnik Nemčije. Le 18 odstotkov jih medtem meni, da so ZDA še vedno zanesljiv nemški partner.

63 odstotkov vprašanih v anketi bi med drugim podprlo prisotnost nemške vojske na Grenlandiji. Foto: Guliverimage

Do Trumpove Amerike so bolj kritično nastrojeni v vzhodnem delu Nemčije, kjer jo kot nemškega rivala oziroma neprijateljsko državo vidi kar 75 odstotkov sodelujočih v anketi.

Precej enoten rezultat tudi glede na strankarsko pripadnost, nekoliko bolj izstopa le skrajna desnica

Da so ZDA, odkar jih spet vodi Donald Trump, nezanesljiv partner Nemčije, meni 83 odstotkov podpornikov Zelenih in 82 odstotkov podpornikov nemške Levice.

Takšno mnenje deli tudi 77 podpornikov nemške socialdemokratske stranke (SPD) in 76 odstotkov krščansko demokratske unije (CDU), najštevilčneje zastopane nemške stranke v Bundestagu.

Nekoliko izstopa le skrajno desna stranka Afd – Trumpove ZDA kot zanesljivega zaveznika Nemčije vidi 31 odstotkov njenih članov, kot nasprotnika Nemčije pa 51 odstotkov.

Večina Nemcev bi podprla vojsko na Grenlandiji

63 odstotkov sodelujočih v anketi je tudi mnenja, da bi bila odločitev Nemčije, da na Grenlandijo pošlje predstavnike svojih oboroženih sil, pravilna. Grenlandija je trenutno ena od najbolj vročih globalnih tem, saj Donald Trump vztraja, da jo bodo ZDA pod svoje okrilje spravile tako ali drugače, pri čemer ne izključuje uporabe vojaške sile.

Nemčija in druge evropske države so prejšnji teden na Grenlandijo že poslale vojake, da bi s tem sporočile, da varnostne pomisleke ameriškega predsednika jemljejo resno. Trump je ta signal najverjetneje razumel kot žalitev ali provokacijo in se odzval z obsežnimi grožnjami s carinami, uperjenimi zoper osem evropskih držav. Foto: Guliverimage

To podpirajo tudi podporniki največjih nemških političnih strank z izjemo podpornikov Afd – kar 62 odstotkov jih nasprotuje nemški vojaški prisotnosti na Grenlandiji.

V anketi, ki jo je za nemški RTL izvedel inštitut Forsa, je sodelovalo 1.009 udeležencev.