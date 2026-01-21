Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
21. 1. 2026,
11.06

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
carine alternativa mednarodni odnosi finance ZDA Evropska unija

Sreda, 21. 1. 2026, 11.06

1 ura, 16 minut

Je Evropa le plen v novi delitvi sveta?

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Mojmir Mrak | Evropska unija je v teh razmerah najbolj izpostavljena oziroma ranljiva na dveh področjih: na obrambnem zaradi dolgotrajne odvisnosti od ZDA in na področju tehnološko-informacijskih storitev, saj je močno odvisna od ameriških tehnoloških velikanov, pojasnjuje strokovnjak za mednarodne finance Mojmir Mrak. | Foto STA

Evropska unija je v teh razmerah najbolj izpostavljena oziroma ranljiva na dveh področjih: na obrambnem zaradi dolgotrajne odvisnosti od ZDA in na področju tehnološko-informacijskih storitev, saj je močno odvisna od ameriških tehnoloških velikanov, pojasnjuje strokovnjak za mednarodne finance Mojmir Mrak.

Foto: STA

ZDA pod Donaldom Trumpom izvajajo pritisk za priključitev Grenlandije, kar ogroža temeljna načela EU o ozemeljski celovitosti in nespremenljivosti meja. Strokovnjak za mednarodne finance Mojmir Mrak je v pogovoru za Televizijo Slovenije opozoril, da se mora EU odzvati ostro, saj bi popuščanje pomenilo sprejemanje politike velikih, ki strateško spreminjajo meje, podobno kot Rusija v Ukrajini. Carine niso več instrument ekonomske politike, temveč sredstvo geopolitike, je dodal.

Carine danes niso več instrument ekonomske politike, temveč sredstvo geopolitike. Trumpov cilj je preureditev sveta, kjer bi bili vsi, razen Kitajske, podrejeni ameriškim pravilom igre, meni Mrak.

Evropska unija je v teh razmerah najbolj izpostavljena oziroma ranljiva na dveh področjih: na obrambnem zaradi dolgotrajne odvisnosti od ZDA in na področju tehnološko-informacijskih storitev, saj je močno odvisna od ameriških tehnoloških velikanov.

Kot pravi Mrak, ima EU na voljo ostre ukrepe, kakršna je prodaja ameriških vrednostnih papirjev, vendar bi to sprožilo silovit odziv ZDA. Morebitna blokada informacijskih storitev bi neposredno prizadela kritično infrastrukturo – zdravstvo, energetiko, transport in tudi vsakodnevno življenje državljanov.

Poudarja, da je močna in enotna EU ključnega pomena za stabilnost Slovenije, saj v trenutnem mednarodnem sistemu zanjo ni realne alternative.

Klemen Boštjančič
Novice Boštjančič: Slovenija lani z nižjim primanjkljajem od načrtovanega
Odbor za finance
Novice Odbor za finance še enkrat o proračunu za leto 2027
Donald Trump
Novice EU bo Trumpu zadala hud udarec
Donald Trump
Novice Trump pri carinah na muho vzel Francijo. Vzrok: nenaklonjenost sodelovanju v Odboru za mir.
carine alternativa mednarodni odnosi finance ZDA Evropska unija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.