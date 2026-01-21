Je Evropa le plen v novi delitvi sveta?

ZDA pod Donaldom Trumpom izvajajo pritisk za priključitev Grenlandije, kar ogroža temeljna načela EU o ozemeljski celovitosti in nespremenljivosti meja. Strokovnjak za mednarodne finance Mojmir Mrak je v pogovoru za Televizijo Slovenije opozoril, da se mora EU odzvati ostro, saj bi popuščanje pomenilo sprejemanje politike velikih, ki strateško spreminjajo meje, podobno kot Rusija v Ukrajini. Carine niso več instrument ekonomske politike, temveč sredstvo geopolitike, je dodal.

Carine danes niso več instrument ekonomske politike, temveč sredstvo geopolitike. Trumpov cilj je preureditev sveta, kjer bi bili vsi, razen Kitajske, podrejeni ameriškim pravilom igre, meni Mrak.

Evropska unija je v teh razmerah najbolj izpostavljena oziroma ranljiva na dveh področjih: na obrambnem zaradi dolgotrajne odvisnosti od ZDA in na področju tehnološko-informacijskih storitev, saj je močno odvisna od ameriških tehnoloških velikanov.

Kot pravi Mrak, ima EU na voljo ostre ukrepe, kakršna je prodaja ameriških vrednostnih papirjev, vendar bi to sprožilo silovit odziv ZDA. Morebitna blokada informacijskih storitev bi neposredno prizadela kritično infrastrukturo – zdravstvo, energetiko, transport in tudi vsakodnevno življenje državljanov.

Poudarja, da je močna in enotna EU ključnega pomena za stabilnost Slovenije, saj v trenutnem mednarodnem sistemu zanjo ni realne alternative.