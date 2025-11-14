Odbor za finance še enkrat o proračunu za leto 2027

Odbor DZ za finance bo danes še enkrat obravnaval predlog državnega proračuna za leto 2027, potem ko je morala vlada na podlagi zadnjih makroekonomskih podatkov in predlogov poslancev pripraviti dopolnjen predlog. V soboto bo imel odbor na dnevnem redu še predlog sprememb proračuna za leto 2026, plenarna seja DZ pa se začne v ponedeljek.

Člani odbora za finance so se s predlogom proračuna za leto 2027 seznanili pred štirimi tedni, ko jim je finančni minister Klemen Boštjančič povedal, da ena ključnih nalog ostaja zniževanje primanjkljaja. Dodal je, da si želi finančno stabilnost države, ki je hkrati socialno varna in usmerjena v prihodnost.

Leta 2027 bo proračunska poraba za 2,1 milijarde evrov višja od prihodkov

V letu 2027 vlada pričakuje 16 milijard evrov prihodkov, odhodkov pa bo za skupaj 18,1 milijarde evrov. Proračunska poraba bo tako za 2,1 milijarde evrov višja od prihodkov, kar v deležu BDP pomeni 2,8 odstotka.

Prav tako so se prejšnji mesec s predlogom proračuna za leto 2027 seznanila preostala delovna telesa državnega zbora, nato pa je morala vlada pripraviti dopolnjen predlog. V njem je pustila prihodke in odhodke nespremenjene, vsa predlagana dopolnila pa je zavrnila. Opozicijski poslanci danes na sejo prihajajo s predlogi za še nekaj prerazporeditev.

V obravnavi v DZ je tudi predlog sprememb proračuna za leto 2026. Tega bodo člani odbora skupaj s predlogom zakona o izvrševanju obeh proračunov obravnavali v soboto, oba skupaj pa bo DZ sprejemal prihodnji teden.