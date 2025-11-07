Slovenija izdala samurajske obveznice. Povpraševanje izjemno.

Dobro leto dni po prvi izdaji obveznic v jenih se je Slovenija vnovič zadolžila na japonskem trgu. Izdala je za novih 31 milijard jenov (okoli 175 milijonov evrov) samurajskih obveznic, namenjenih izključno za financiranje socialnih projektov. Povpraševanje vlagateljev je krepko preseglo ciljani znesek, je objavilo ministrstvo za finance.

Triletne obveznice imajo obrestno mero 1,24 odstotka. Za namen zaščite pred tečajnimi tveganji je bila izvedena valutna zamenjava v evre v celotni vrednosti izdaje. Zbrana sredstva bodo namenjena izključno financiranju oz. refinanciranju izdatkov, ki sodijo v kategorije upravičenih socialnih projektov.

"Z izdajo triletne obveznice s fiksno obrestno mero smo postali prva država iz srednje in vzhodne Evrope, ki je letos izdala samurajsko obveznico. Po zelo uspešni lanski prvi izdaji socialne samurajske obveznice smo še utrdili svojo prisotnost na japonskem trgu," so zapisali na ministrstvu.

Kot so pojasnili, je Slovenija v zadnjem tednu oktobra izvedla več virtualnih individualnih sestankov z vlagatelji in skupinski klic z japonskimi vlagatelji. Organizatorji izdaje – banke Daiwa, Mizuho, Nomura in SMBC Nikko – so nato 30. oktobra začeli dvodnevno neformalno preverjanje zanimanja vlagateljev, na podlagi pozitivnih odzivov pa se je 5. novembra začelo dvodnevno uradno trženje. Cenovna usmeritev za triletno tranšo je bila določena pri 19 do 21 bazičnih točk nad srednjim tečajem referenčne obrestne mere tona.

Močno povpraševanje tako pri domačih kot tudi mednarodnih vlagateljih

Končna cena se je oblikovala pri 20 bazičnih točkah nad obrestno mero tona, torej na sredini cenovnega razpona, kar je omogočilo močno povpraševanje tako pri domačih kot tudi mednarodnih vlagateljih, so pojasnili na ministrstvu.

"Zanimanje vlagateljev in pozitiven odziv na knjigo naročil odražata močan kreditni profil Slovenije in stalno angažiranost vlagateljev," so zapisali. Skupno povpraševanje je doseglo skoraj 50 milijard jenov (okoli 28 milijonov evrov), končna velikost izdaje pa je bila določena pri 31 milijardah jenov, kar je zgornja višina ciljanega zneska izdaje.

Približno 57 odstotkov izdaje so kupili japonski, 43 odstotkov pa mednarodni vlagatelji. Med domačimi vlagatelji so bili ključni udeleženci zakladnice bank, upravljavci premoženja in regionalne zadruge.

Načrtujejo redno izdajo samurajskih obveznic

"Slovenija pristopa k samurajskemu trgu strateško, saj tega trga ne vidi zgolj kot vir financiranja, temveč tudi kot platformo za poglobljeno sodelovanje z japonskimi vlagatelji," so poudarili na ministrstvu.

Glede na že izvršeno letošnje financiranje proračuna je bil glavni cilj te transakcije ohraniti vidno prisotnost na japonskem trgu po stroškovno učinkoviti ceni, medtem ko je bil skupni ciljani obseg izdaje sekundarnega pomena. Slovenija se je zato tokrat odločila za izdajo ene same tranše v omejeni višini, so dodali. Načrtujejo, da bi obveznice v jenih izdajali redno, po možnosti vsako leto.