Minister za finance Klemen Boštjančič se je v okviru delovnega obiska na Kitajskem, ki ga je začel v torek, srečal s kitajskim kolegom Lan Foanom. Sestal se je še s predsednikom kitajske centralne banke Pan Gongshengom ter predstavniki kitajskih bank, s katerimi bi Slovenija lahko sodelovala pri izdaji t. i. panda obveznic.

S kitajskim finančnim ministrom se je Boštjančič pogovarjal predvsem o krepitvi dvostranskih odnosov in prihodnjem sodelovanju med državama, pa tudi o izvoznih omejitvah, ki vplivajo tako na Slovenijo kot širše na EU, so sporočili s finančnega ministrstva.

Foto: Ministrstvo za finance RS

Panda obveznice so obveznice, denominirane v kitajskih juanih in izdane na kitajskem trgu. Njihova izdaja je pomembna predvsem za diverzifikacijo virov financiranja in širitev baze vlagateljev, kar sta pomembna strateška cilja državne zakladnice, so pojasnili na ministrstvu. Slovenija naj bi jih izdala v letu 2026, bo pa izdaja odvisna od tržnih razmer.

Če bodo tržne razmere ugodne in se bo izdaja zgodila, bo ta predstavljala le manjši delež letnih potreb po financiranju državnega proračuna. Slovenija bo namreč še naprej izdajala predvsem evrske obveznice na trgih EU, so dodali na ministrstvu.

Foto: Ministrstvo za finance RS

Potem ko se je v preteklih dneh sestal z vodstvi podjetij Xiaomi in Hisense Europe, katerega del je tudi Gorenje, ima na programu še obisk Uniorjevega podjetja v Zhejiangu na vzhodu Kitajske. Udeležil se bo tudi konference Bund v Šanghaju, katere namen je izmenjava spoznanj, spodbujanje sodelovanja ter raziskovanje poti za gradnjo odprtega svetovnega gospodarstva.

Minister Klemen Boštjančič in kitajski finančni minister Lan Fo'an. Foto: Ministrstvo za finance RS