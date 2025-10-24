Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
24. 10. 2025,
12.30

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
izvoz finance obveznice obisk Kitajska Klemen Boštjančič

Petek, 24. 10. 2025, 12.30

24 minut

Boštjančič preverja možnosti za izdajo obveznic na kitajskem trgu

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Klemen Boštjančič | Boštjančič bo na obisku na Kitajskem še do nedelje. | Foto STA

Boštjančič bo na obisku na Kitajskem še do nedelje.

Foto: STA

Minister za finance Klemen Boštjančič se je v okviru delovnega obiska na Kitajskem, ki ga je začel v torek, srečal s kitajskim kolegom Lan Foanom. Sestal se je še s predsednikom kitajske centralne banke Pan Gongshengom ter predstavniki kitajskih bank, s katerimi bi Slovenija lahko sodelovala pri izdaji t. i. panda obveznic.

S kitajskim finančnim ministrom se je Boštjančič pogovarjal predvsem o krepitvi dvostranskih odnosov in prihodnjem sodelovanju med državama, pa tudi o izvoznih omejitvah, ki vplivajo tako na Slovenijo kot širše na EU, so sporočili s finančnega ministrstva.

Klemen Boštjančič, kitajski finančni minister Lan Fo'an | Foto: Ministrstvo za finance RS Foto: Ministrstvo za finance RS

Panda obveznice so obveznice, denominirane v kitajskih juanih in izdane na kitajskem trgu. Njihova izdaja je pomembna predvsem za diverzifikacijo virov financiranja in širitev baze vlagateljev, kar sta pomembna strateška cilja državne zakladnice, so pojasnili na ministrstvu. Slovenija naj bi jih izdala v letu 2026, bo pa izdaja odvisna od tržnih razmer.

Če bodo tržne razmere ugodne in se bo izdaja zgodila, bo ta predstavljala le manjši delež letnih potreb po financiranju državnega proračuna. Slovenija bo namreč še naprej izdajala predvsem evrske obveznice na trgih EU, so dodali na ministrstvu.

Klemen Boštjančič, kitajski finančni minister Lan Fo'an | Foto: Ministrstvo za finance RS Foto: Ministrstvo za finance RS

Potem ko se je v preteklih dneh sestal z vodstvi podjetij Xiaomi in Hisense Europe, katerega del je tudi Gorenje, ima na programu še obisk Uniorjevega podjetja v Zhejiangu na vzhodu Kitajske. Udeležil se bo tudi konference Bund v Šanghaju, katere namen je izmenjava spoznanj, spodbujanje sodelovanja ter raziskovanje poti za gradnjo odprtega svetovnega gospodarstva.

Minister Klemen Boštjančič in kitajski finančni minister Lan Fo'an. | Foto: Ministrstvo za finance RS Minister Klemen Boštjančič in kitajski finančni minister Lan Fo'an. Foto: Ministrstvo za finance RS

Klemen Boštjančič
Novice Boštjančič: Slovenija podpira uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za pomoč Ukrajini
Klemen Boštjančič
Novice Boštjančič: Delamo dolgoročno, ne za naslednje volitve #Spotkast
izvoz finance obveznice obisk Kitajska Klemen Boštjančič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.