A. P. K., STA

Petek,
10. 10. 2025,
13.08

Boštjančič: Slovenija podpira uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za pomoč Ukrajini

Klemen Boštjančič | "Države podpiramo, da se ta sredstva uporabi, vendar na drugi strani vsi opozarjamo na pravni vidik tega," je dejal. "Gre za vrsto zelo kompleksnih pravnih vprašanj, na katera je treba dobiti odgovore, preden se naredi ta korak," je glede novega posojila Ukrajini še poudaril Boštjančič. | Foto STA

"Države podpiramo, da se ta sredstva uporabi, vendar na drugi strani vsi opozarjamo na pravni vidik tega," je dejal. "Gre za vrsto zelo kompleksnih pravnih vprašanj, na katera je treba dobiti odgovore, preden se naredi ta korak," je glede novega posojila Ukrajini še poudaril Boštjančič.

Foto: STA

Slovenija po besedah finančnega ministra Klemena Boštjančiča tako kot večina drugih držav članic podpira uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje nadaljnje podpore Ukrajini. Vendar pa bo treba pred tem odgovoriti še na "vrsto kompleksnih pravnih vprašanj", je Boštjančič povedal pred zasedanjem finančnih ministrov EU v Luksemburgu.

Finančni ministri EU danes v Luksemburgu razpravljajo o novem posojilu za Ukrajino v višini 140 milijard evrov, za financiranje katerega bi uporabili rusko premoženje, zamrznjeno v okviru evropskih sankcij proti Moskvi. Glede na predlog Evropske komisije bi Ukrajina posojilo vrnila, ko bi ji Rusija poplačala vojno škodo.

Ministri so danes po navedbah Boštjančiča večinoma izrazili podporo prizadevanjem Komisije, da se najde nova sredstva za pomoč Ukrajini, pri čemer je vprašanje zamrznjenih ruskih sredstev zelo pomembno. Teh je za okoli 176 milijard evrov, je povedal minister.

Slovenija se ne strinja, da bi se garancije obravnavale kot dodatna zadolžitev

"Države podpiramo, da se ta sredstva uporabi, vendar na drugi strani vsi opozarjamo na pravni vidik tega," je dejal. "Gre za vrsto zelo kompleksnih pravnih vprašanj, na katera je treba dobiti odgovore, preden se naredi ta korak," je glede novega posojila Ukrajini še poudaril Boštjančič.

Za posojilo bodo morale po navedbah virov v Bruslju jamčiti države članice, pri čemer je minister izpostavil vprašanje, kako se bodo te garancije obravnavale v proračunih držav. Slovenija se podobno kot druge članice ne strinja s tem, da bi se garancije obravnavale kot dodatna zadolžitev, je povedal.

Posojilu izrecno nasprotujeta dve članici

Novo posojilo za Ukrajino finančni ministri obravnavajo potem, ko so o tem pretekli teden na neformalnem zasedanju v Köbenhavnu razpravljali voditelji članic. Danska premierka Mette Frederiksen je tedaj izrazila prepričanje, da bodo našli rešitev, ki jo bo podprlo vseh 27 držav.

Viri pri EU so sicer pred današnjim zasedanjem povedali, da posojilu izrecno nasprotujeta dve članici. To sta Belgija, kjer je shranjena večina v EU zamrznjenega ruskega premoženja, in Madžarska. Druge so k razpravi pristopile v konstruktivnem duhu, so pojasnili.

