Toplotna črpalka brez presenečenj: garantirana cena, montaža, delovanje

Nakup toplotne črpalke je ena največjih naložb v dom, zato se je tej odločitvi smiselno temeljito posvetiti. Postopek izbire pa pogosto spremljajo številni dvomi: ali bo končna cena res takšna, kot je navedeno v ponudbi, bo sistem pravilno dimenzioniran, kdo bo izvedel montažo in ali bo ta opravljena pravočasno – ter, kar je najpomembneje, kaj se zgodi, če pride do napake v delovanju naprave sredi zime.

Nakup toplotne črpalke ni le tehnična odločitev, temveč odločitev o zaupanju. Zato je ključno izbrati partnerja, ki vas spremlja od prvega izračuna do zadnjega zimskega dne – in tudi po njem.

V podjetju Atlas Trading, specializiranem za napredne rešitve ogrevanja in hlajenja, se zavedajo skrbi, ki jih imajo kupci ob izbiri toplotne črpalke. Prav zato so oblikovali sedem konkretnih garancij, s katerimi kupcem zagotavljajo popolno varnost – od natančnega načrtovanja in fiksne končne cene do strokovne in pravočasne vgradnje, pravilno izpolnjene vloge za subvencijo, odzivnega servisa in dolgoletnega brezhibnega delovanja.

Vsaka garancija je podprta s finančno zavezujočim jamstvom, ki odgovornost prenaša s kupca na izvajalca. To pomeni, da v primeru napake stroške krije Atlas - ne kupec.

Vsaka odločitev se začne s pogovorom

V Atlasu zato vsaki stranki pripravijo brezplačno energijsko in finančno analizo, na podlagi katere predlagajo najprimernejšo rešitev po meri njenega doma.

O pomenu zaupanja in garancij, smo se pogovarjali z Yasinom Jodehom, direktorjem podjetja.

S kakšnimi zgodbami strank ste se v svoji karieri že srečali?

V več kot treh desetletjih delovanja v tej panogi smo se srečali s številnimi zgodbami – od preplačanih projektov do napačno dimenzioniranih naprav in dolgotrajnega čakanja na izvajalce. Veliko kupcev pride do nas s slabo izkušnjo in vprašanjem: "Zakaj mi nihče ni tega povedal prej?"

Ste se zato odločili, da v podjetju oblikujete in javno predstavite svoje zaveze kupcem?

Tako je. V podjetju Atlas smo oblikovali sedem konkretnih garancij – ne zato, ker bi jih morali, ampak ker verjamemo, da si kupci zaslužijo od ponudnika dobiti jasno zavezo o odgovorni izpolnitvi posla. Z našimi garancijami ustvarjamo pogoje, pri katerih nam kupec lahko zaupa, da bomo projekt izpeljali korektno, skladno z dogovorom in po najvišjih standardih. To dejansko pomeni, da če napačno dimenzioniramo napravo, jo zamenjamo na svoje stroške, če zamudimo montažo, krijemo strošek svoje ekipe, in če pri izvedbi nastanejo dodatni stroški, jih krijemo mi.

Ali menite, da vaše garancije predstavljajo konkurenčno prednost na trgu ogrevanja in hlajenja z obnovljivimi viri energije?

Vsekakor. Kupci postajajo vse bolj informirani in tudi previdni, predvsem zaradi slabih izkušenj, ki so jih imeli pri drugih izvajalcih. Marsikdo je že doživel, da obljubljeni prihranki niso bili nikoli doseženi, da je čakal na montažo več mesecev ali da končna cena ni bila niti približno taka, kot je bila v ponudbi. Ravno zato so naše garancije za marsikoga odločilen dejavnik. Ne zato, ker so zapisane, temveč zato, ker so konkretne in finančno zavezujoče.

Pravilno dimenzioniranje in izbor opreme, fiksna končna cena, dogovorjen termin montaže, brezhibna vgradnja, pravilno pripravljena vloga za subvencijo, hitro odziven servis, petletno brezhibno delovanje – katero od vaših garancij je najtežje izpolniti?

Največji izziv je pravilna zasnova sistema. Ogrevanje ni univerzalna rešitev. Vsaka hiša, vsaka družina je drugačna. Dimenzioniranje zahteva strokovnost, poznavanje mikrolokacije in energetskega profila stavbe, to pa seveda še zdaleč ni vse. Napaka pri načrtovanju je lahko draga. Zato garancija, da bomo sistem pravilno zasnovali, nosi največjo težo, tudi finančno.

Vsakemu, ki razmišlja o vgradnji ali zamenjavi toplotne črpalke, priporočam, da se obrne na Atlas Trading, kjer znajo prisluhniti željam strank, se prilagoditi in še najpomembneje - svetovati ter kvalitetno izvesti projekt.

Primož P., Rogatec

Kako zagotavljate, da se garancije dejansko uresničujejo?

Vsaka od naših garancij je neposredno vezana na interni proces. To pomeni, da ne gre za marketinški dodatek, ampak za obvezo, ki se preverja pri vsakem projektu. Če vzamemo za primer dimenzioniranje – pomembno je, da ga preverjamo večkrat, najprej s teoretičnim izračunom, nato z energetsko simulacijo in po potrebi še z internim posvetom v ekipi. Ob potrditvi naročila v dogovoru z naročnikom določimo časovnico in odgovorno osebo.

Se je že zgodilo, da kakšne od garancij niste mogli izpolniti?

Seveda se kdaj tudi kaj zalomi. Odkar delamo, smo imeli dva primera, ko smo zaradi neustreznih podatkov o predhodni porabi energenta vgradili prešibko toplotno črpalko. V obeh primerih smo jo zamenjali z močnejšo. Ali je bila krivda na naši strani? Da, ker je poleg tega, kar nam pove kupec, treba uporabiti lastno presojo. Včasih se zgodi tudi, da sredi najhladnejše zime kaj odpove. Vse toplotne črpalke imajo vgrajen električni grelec, ki ga v teh primerih vklopimo in kupcu krijemo stroške za njegovo delovanje, vse do odprave napake.

Nihče ne mara težav, a bistveno je, kako se podjetje takrat odzove. Naša filozofija je preprosta – če nekaj obljubimo, to velja. In če se zgodi napaka, je to naša odgovornost. To je tisto, kar loči garancijo od obljube.

Ali so tudi vaši dobavitelji seznanjeni z vašimi zavezami?

Seveda. Z dobavitelji ne sodelujemo naključno – izbiramo jih premišljeno, dolgoročno in na podlagi vrednot, ki so skladne z našimi. Če mi obljubimo stranki petletno brezhibno delovanje, mora tudi oprema to omogočati. Če garantiramo hitro odzivnost, mora imeti proizvajalec organizirano tehnično podporo in dostop do rezervnih delov.

Naši glavni partnerji – to sta znamki z dolgoletno tradicijo Thermia in Gree – razumejo, da na trgu ne tekmujemo samo s ceno, ampak z zaupanjem. Zato so se pripravljeni vključiti tudi v reševanje zahtevnejših primerov, če je to potrebno. Včasih nas kdo vpraša, zakaj ne zastopamo še več blagovnih znamk in odgovor je preprost –, ker smo odgovorni za vsako napravo, ki jo damo na trg. Če proizvajalec ne more stati za izdelkom, tudi mi ne moremo stati za njim.

Katera garancija pa največ pomeni vam?

Meni osebno največ pomeni garancija na brezhibno delovanje sistema. Ne zato, ker bi bila najatraktivnejša na papirju, ampak zato, ker izraža tisto, v kar verjamem. Če je vse narejeno tako, kot mora biti – od svetovanja, načrtovanja, dimenzioniranja do izvedbe in vgradnje prave opreme –, bo sistem deloval. In če se vseeno kaj zgodi, se bomo odzvali hitro in odgovorno. Čeprav je garancija na sistem pet let, stojimo kupcu ob strani skozi celotno življenjsko dobo sistema, torej 20 ali 30 let. Naši prvi kupci nas še vedno takoj dobijo, če nas potrebujejo. Za nas je to več kot garancija. Je obljuba, da nismo le izvajalec, ampak dolgoročen partner.

Zaupanje, ki se začne in ne konča s prodajo

Garancije podjetja Atlas se ne uresničujejo same od sebe – temeljijo na sistematičnem delu in izkušeni ekipi. Atlas sestavlja 26 strokovnjakov, med njimi svetovalci, projektanti, tehniki in serviserji, ki sodelujejo s približno 50 stalnimi partnerskimi podjetji po Sloveniji. Vsi delujejo po enotnih pravilih, standardih in vrednotah, kar strankam zagotavlja, da se kakovost ne razlikuje od projekta do projekta.

"Projekt je bil izveden natančno tako, kot smo se dogovorili. Ekipa je bila odzivna in držala vse roke. Moja izkušnja z Atlasom je zelo pozitivna in podjetje lahko samo priporočam."

Dragica K., Šentjur

Zanesljiv partner za dolgoletno brezskrbnost

Atlasove garancije pomenijo več kot obljubo – pomenijo odgovornost. Z njimi podjetje prevzema tveganja, ki bi sicer bremenila kupca, in dokazuje, da stoji za vsakim projektom od prvega izračuna do zadnjega dne delovanja naprave.