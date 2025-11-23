Riera popeljal Celjane do jesenskega naslova, odštevamo ure do derbija

Po reprezentančnem premoru je ta konec tedna na slovenskih prvoligaških zelenicah zelo pestro. Vodilno Celje je v gosteh ugnalo zadnjeuvrščene Domžale (2:0) in si zagotovilo jesenski naslov. Koper je nadigral Aluminij (4:1) in skočil na tretje mesto, Josip Iličić pa je bil po 20 mesecih dvakratni strelec. Nedelja je v znamenju večnega derbija, največjega praznika slovenskega klubskega nogometa, v katerega vstopa Maribor s šestimi točkami prednosti pred Olimpijo. Mura odhaja v Ajdovščino, 16. krog pa bosta v ponedeljek sklenila Bravo in Radomlje.

Celjska generalka za evropski četrtek uspela

Dvoboj najslabšega in najboljšega kluba v tej sezoni se je končala v prid Celjanom, ki so so z zmago v Domžalah (2:0) že zagotovili jesenski naslov. Oba kluba se lahko pohvalita z dvema državnima naslovoma, a Domžalčani preživljajo eno največjih kriz, tako finančno kot rezultatsko, odkar nastopajo v 1. SNL, Celjani pa imajo na drugi strani opravka z najboljšo sezono v zgodovini kluba, saj so v domačem prvenstvu razred zase, odlično pa jim gre tudi v Evropi.

Albert Riera je popeljal Celjane do jesenskega naslova. Foto: Filip Barbalić

Celjani, ki jih do konca jesenskih obveznosti čakajo še dve ligaški tekmi, ena pokalna in tri v konferenčni ligi, so dvoboj v Domžalah začeli s precej spremenjeno udarno postavo. To pa ni posebej vplivalo na razplet tekme, saj so večinoma nadzorovali tekmo ter dosegli zadetka za novo, 12. zmago v ligi.

Že v 14. minuti je mrežo gostiteljev zatresel nekdanji branilec Domžal Damjan Vuklišević, jesenski prvaki pa so prednost podvojili v 56. minuti prek Ivice Vidovića. Celjani so še naprej prevladovali, Lukasz Bejger je v 76. minuti zatresel prečko, tako da so Rierovo četo od še višje zmage delili le centimetri. Domžalčani so na tekmi usmerili le en strel v okvir celjski vrat, tako da reprezentančni vratar Žan Luk Leban ni imel veliko dela.

Celjani se lahko po 16 nastopih v prvenstvu pohvalijo že z 12 zmagami. Foto: Filip Barbalić

Vodilni strelec tekmovanja Franko Kovačević, ki je pred leti nastopal za Domžale, v tej sezoni pa blesti v celjskem dresu in spada med najbolj učinkovite strelce v Evropi, tokrat ni zadel v polno in ostaja pri 11 zadetkih. Španskega stratega Alberta Riero, ki je izbrancem med reprezentančnim premorom omogočil kar devet prostih dni, čaka v četrtek že nov zahteven izziv. Celjane čaka nov pomemben spopad, saj bodo v konferenčni ligi gostovali na Češkem. Pomerili se bodo s Sigmo iz Olomouca in skušali nadaljevati zmagoviti niz.

Trener Maribora: Olimpija si ne zasluži trenutnega položaja

Nedelja se bo začela z največjim praznikom slovenskega klubskega nogometa. V Ljudskem vrtu, ki bi bil lahko prijetno poln, v velikem številu napovedujejo prihod tudi navijači Olimpije, se bosta ob 15. uri pomerila največja slovenska rivala. Ko se na domačem prvenstvu merita Maribor in Olimpija, sta ponavadi uvrščena na mesta pri vrhu lestvice, v tej sezoni pa je nekoliko drugače. Oba kluba imata opravka s turbulentno sezono, polno trenerskih menjav in neuspehov v Evropi.

Bolje so se znašli v mestu ob Dravi, saj vijolice na prvenstvu na lestvici gledajo v hrbet le vodilnemu Celju, Olimpija pa v tem trenutku zaseda položaj, ki po koncu sezone sploh ne omogoča igranja v Evropi. Zato bodo zmaji naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi Ljudski vrttokrat zapuščali neporaženi.

Feđa Dudić zaradi rdečega kartona na zadnji tekmi proti Radomljam vijolic ne bo smel voditi na večnem derbiju proti Olimpiji. Foto: Jure Banfi

Maribor se bo predstavil prvič po gostovanju pri Radomljah (1:1), kjer so sporne sodniške odločitve zaradi interpretacije predstavnika sodniške organizacije dvignile nemalo prahu. Če bi vijolice takrat prišle do zmage, bi zaostanek za Celjem znašal le sedem točk. ''Vse spoštovanje Celju, njihovemu trenerju, klubu za uspehe, ki jih dosegajo v zadnjem obdobju, toda tekma Maribor proti Olimpiji je največja v slovenski ligi in vsi nanjo čakamo z nestrpnostjo,'' komaj čaka dvoboj trener Maribora Feđa Dudić. Strateg iz BiH močno obžaluje, da je na zadnji tekmi z Radomljami prejel rdeč karton. Zato ne bo smel aktivno voditi vijolic s klopi na derbiju.

Kaj pa je povedal o Olimpiji? ''Ne zasluži si trenutnega položaja na lestvici, nekajkrat je nesrečno izgubila točke. Opazen je trenerjev rokopis, Olimpija se zna prilagoditi nasprotniku. Ima različne rešitve v igri,'' je Dudić vesel, da zmaji v Ljudskem vrtu zaradi kazni ne bodo smeli računati na kapetana Agustina Doffa. Dudić ga zelo spoštuje, pozna ga še iz časov, ko je nastopal na prvenstvu BiH.

Pijus Širvys ni še nikoli izgubil večnega derbija proti Olimpiji. Odigral jih je že šest. Foto: Aleš Fevžer

V napadu Maribora bo največjo nevarnost za Ljubljančane predstavljal Benjamin Tetteh. Ganec se vrača v ekipo, v tej sezoni pa je dosegel že deset zadetkov. Zanimiv je tudi podatek, da Maribor takrat, ko je njegove barve branil Litovec Pijus Šyrvis, ni izgubil niti enega večnega derbija z Olimpijo. Štirikrat je zmagal, dvakrat pa remiziral. Litovec bo v nedeljo nastopil. Se bo tradicija nadaljevala in bo Olimpija znova ostala brez zmage?

Trener Olimpije: Na derbiju lahko osvojimo tri točke

Vratarja Olimpije Matevža Dajčarja bi lahko v nedeljo v mestu ob Dravi, kamor se bo odpravilo veliko privržencev zmajev, čakalo veliko dela. "Vemo, kaj pomeni večni derbi. To bo prvi izziv po premoru. V Ljudskem vrtu nas čaka zahtevna tekma, a verjamemo v svojo kakovost. Če bomo disciplinirani in agresivni od prve minute, lahko rezultat znova obrnemo v svojo korist. Enkrat letos nam je to že uspelo," se spominja zmage v Stožicah. Takrat je srečanje v korist zmajev odločil branilec Jošt Urbančič.

Olimpija je Maribor nazadnje premagala v Ljudskem vrtu avgusta 2022. Takrat sta za zeleno-bele zadela aktualna članska reprezentanta Svit Sešlar in Timi Max Elšnik.

Na zadnjem večnem derbiju je zmagovalca odločila mojstrovina Jošta Urbančiča. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji so med reprezentančnim premorom odigrali prijateljsko tekmo s hrvaškim prvoligašem Istra 1961. Zmagali so z 2:1, med strelce pa sta se vpisala Antonio Marin in Diogo Pinto. Trener Federico Bessone, ki bo prvič izkusil večni derbi v Sloveniji, je zadovoljen s formo varovancev. V Maribor se tako odpravlja samozavesten: "V zadnjih tednih vidim, da gremo v pravo smer, zato sem tudi optimističen, da lahko na derbiju osvojimo tri točke," pojasnjuje Argentinec.

Glavni sodnik večnega derbija bo Matej Jug.

Kanarčki na krilih Iličića nadigrali Kidričane

Prvoligaška karavana se je v 16. krogu najprej ustavila na Obali. Koper je izkoristil prednost domačega igrišča proti Aluminiju (4:1) in se na lestvici zavihtel med tri najboljše klube v Sloveniji. Dvoboj je z dvema zadetkoma, kar mu je v 1. SNL nazadnje uspelo 17. marca 2024, zaznamoval Josip Iličić. Izkušeni velikan slovenskega nogometa je zadel dvakrat v polno. Na zadnjih tekmah Kopra izstopa tako z asistencami kot tudi zadetki. Proti Aluminiju je prebil strelski led v dresu Kopra na domači Bonifiki. Pred tem je nazadnje v 1. SNL dosegel dva zadetka na tekmi 17. marca 2024 in to prav proti bodočim soigralcem iz Kopra (3:1). Nekdanji slovenski reprezentant je takrat nosil še dres Maribora, zdaj pa je pomemben člen Zorana Zeljkovića, s katerim si je pred poldrugim desetletjem delil slačilnico pri Interblocku.

Josip Iličić je na zadnjih dveh tekmah dosegel kar tri zadetke. Foto: Jure Banfi

Iličić je popeljal Koprčane v vodstvo v 32. minuti po prefinjenem strelu z roba kazenskega prostora, devet minut pozneje pa je atraktivno zatresel mrežo gostov še Kamil Manseri. Iličić je v 57. minuti z bele točke povišal prednost gostiteljev na 3:0, Behar Feta je v 81. minuti poskrbel za častni gol Aluminija, končni rezultat pa je postavil Andraž Ruedl in se veselil prvega zadetka v 1. SNL po dveh letih. Koper je tako zmagal s 4:1, zmaga pa bi bila lahko še višja, a je strel Tomija Jurića v 80. minuti končal v vratnici.

Primorje v krizi, Mura v vzponu

Po večnem derbiju v Mariboru se bo prvoligaška karavana v nedeljo preselila v Ajdovščino, kjer se bosta za točke udarila Primorje in Mura. Ajdovci ne morejo biti zadovoljni s trenutno formo, štirje zaporedni porazi so jih pahnili na predzadnje mesto, za nameček pa bodo imeli opravka z zelo razigranim tekmecem, ki na krilih prebujenega strelca Daria Vizingerja marljivo nabira točke in pelje Muro v bolj mirni del lestvice. Čarno-bejli niso v 1. SNL pod vodstvom Darjana Slavica izgubili že petkrat zapored!

Napadalec Mure Dario Vizinger je v tej sezoni dosegel že osem zadetkov. Foto: Jure Banfi

V sklepnem dejanju 16. kroga se bosta v ponedeljek v Stožicah za prvoligaške točke potegovala Bravo in Radomlje. Foto: Aleš Fevžer

