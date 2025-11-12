Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

12. 11. 2025
Lahko.si radoveden!

Kdaj ste se nazadnje naučili nečesa novega?

V svetu, ki se spreminja hitreje kot kadarkoli prej, nas bogati sposobnost, da se učimo, krepimo radovednost in si zastavljamo vprašanja o svetu vse življenje. Radovednost je kot mišica, ki jo je vredno negovati in krepiti tudi v odraslih letih. Z gibanjem Lahko.si gradimo skupnost radovednih, širimo navdihujoče zgodbe in krepimo pomen pridobivanja znanja v vseh življenjskih obdobjih.

Foto: Andragoški center Slovenije

Vseživljenjsko učenje ni le za starejše, je za vse!

Učenje je več kot le kopičenje informacij – je način, kako ostajamo prožni in prilagodljivi. Ko se učimo, možgani ustvarjajo nove povezave, s tem pa krepimo spomin, zmožnost odločanja in ustvarjalnost. Pomaga nam razumeti tehnologije in razvijati kritično mišljenje ter nam daje pogum za spremembe. Učimo se, ko beremo, raziskujemo, poslušamo, sprašujemo – in ko si priznamo, da česa ne vemo. 


Kje lahko pridobivam nova znanja?

Vseživljenjsko učenje je formalno in neformalno in poteka v tvojem ritmu! Je dostopno – le nekaj klikov nas loči od nove priložnosti za rast. Na portalu Lahko.si najdete številne tečaje, programe, delavnice in dogodke, s katerimi boste naredili korak naprej – k novemu znanju ali usvojeni veščini. Če niste prepričani, kateri program je pravi za vas, se lahko povežete s svetovalci (Svetujemo za znanje!) v svojem kraju ter izkoristite možnosti brezplačnega informiranja in svetovanja.

Pri prvem koraku vam lahko pomaga tudi vaš regijski koordinator za vseživljenjsko učenje – 12 jih deluje po vsej Sloveniji z namenom, da približajo učenje vsem generacijam. Vaš koordinator vas čaka tukaj – pridružite se gibanju za vseživljenjsko učenje, poiščite nekaj zase in odkrijte nove priložnosti.

Pridite po navdih!

Naj vas nagovorijo tudi zgodbe prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije, ki so dokaz, da nikoli ni prepozno za nov začetek, novo znanje ali novo pot.

Foto: Andragoški center Slovenije

Ko raziskujemo, delimo izkušnje in odkrivamo nove teme, gradimo skupnost. Bolje razumemo druge, se lažje vključujemo v pogovor in prispevamo k družbi, ki razmišlja – ne le sledi.

Zato: če vas nekaj zanima, raziskujte.
Če česa ne znate, zakaj se ne bi naučili?
Začnite že danes – na Lahko.si!
Foto: Andragoški center Slovenije

