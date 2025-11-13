Vlada je potrdila besedilo novel zakonov o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prva prinaša večjo učinkovitost in pravičnost sistema za otroke s posebnimi potrebami, druga pa poleg učbenikov še potrjevanje delovnih zvezkov na pristojnem strokovnem svetu, je na novinarski konferenci po seji vlade pojasni minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. Vlada za oba predloga novel predlaga obravnavo v DZ po skrajšanem postopku.

Predlagane spremembe v noveli zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja pomenijo nadaljnji razvoj sodobnega inkluzivnega izobraževanja, rešitve so pripravljene z namenom večje učinkovitosti in pravičnosti sistema na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

Kot je pojasnil na novinarski konferenci po današnji seji vlade, je v predlogu novele posebej opredeljena pomoč otrokom še pred izdajo odločbe o usmeritvi oziroma pred vložitvijo zahtevka za postopek usmerjanja. Šola torej takoj, ko pri učencu zazna učne težave in potrebo po dodatni podpori, to pomoč tudi nudi in organizira. To je bilo mogoče že zdaj, a v novem predlogu zakona so "bolj eksplicitno zapisane oblike pomoči in podpore, hkrati pa se ve, da te ure, ki so potrebne za pomoč in podporo, šola vzame iz nabora ur, ki so predvidene v razširjenem programu osnovne šole", v starem programu pa so bile to ure individualne in skupinske pomoči ter ure dopolnilnega pouka, je pojasnil minister.

Prilagajanje gradiv za slepe in slabovidne

Po njegovih besedah se v predlogu v zakon uvršča kategorija otrok z gluhoslepoto, posebej so opredeljena učna gradiva, zlasti v primeru potrebnih prilagoditev, in dostop do učnih gradiv, in sicer na digitalni platformi. Na novo se opredeljuje tudi spremljevalec otrok s posebnimi potrebami, je navedel.

S predlogom se tudi zmanjšuje število članov komisij za usmerjanje, v katerih bi bila dva člana, vključil pa bi se lahko tudi član iz šole, ki delo z otrokom dobro pozna, je pojasnil minister. Med spremembami je omenil tudi prilagajanje gradiv za slepe in slabovidne, ovrednotenje individualiziranega programa in več možnosti za vključitev tistih otrok s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo v dnevni obliki pri zavodih, v dom pri vzgojnem zavodu, s čimer se razbremenjujejo družine tudi med konci tedna.

Na pristojnem strokovnem svetu bi potrjevali tudi delovne zvezke

V predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pa predlagajo, da bi se – tako kot zdaj velja za učbenike – tudi delovni zvezki in delovni učbeniki potrjevali na pristojnem strokovnem svetu. Ta usmeritev po ministrovih navedbah izhaja tudi iz nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja, s tem bo zagotovljena tudi višja kakovost učnih gradiv. Obenem je eden izmed ciljev tudi zmanjšati velike razlike v stroških za učna gradiva med posameznimi šolami v celotnem slovenskem prostoru, je dodal minister.