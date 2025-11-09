Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
St. M., STA

Nedelja,
9. 11. 2025,
8.50

Nedelja, 9. 11. 2025, 8.50

31 minut

Vrzel na trgu dela izstopa v informacijski tehnologiji, strojništvu, prodaji in zdravstvu

MojeDelo | Podjetja po svetu vse pogosteje iščejo ljudi, ki razumejo tehnologijo, a hkrati znajo sodelovati, voditi in motivirati, so ta teden opozorili na zaposlitvenem portalu MojeDelo. | Foto STA

Podjetja po svetu vse pogosteje iščejo ljudi, ki razumejo tehnologijo, a hkrati znajo sodelovati, voditi in motivirati, so ta teden opozorili na zaposlitvenem portalu MojeDelo.

Foto: STA

Svetovni trg dela se hitro spreminja. Umetna inteligenca, avtomatizacija in demografske spremembe vplivajo na spretnosti, ki jih iščejo podjetja. Vrzel med znanji in potrebami delodajalcev se povečuje predvsem na področju informacijske tehnologije, strojništva, prodaje in zdravstva, so sporočili z zaposlitvenega portala MojeDelo.com.

V ospredje prihajajo digitalne in analitične spretnosti, a ob njih tudi mehke kompetence, kot so komunikacija, prilagodljivost, reševanje problemov in čustvena inteligenca. Podjetja po svetu vse pogosteje iščejo ljudi, ki razumejo tehnologijo, a hkrati znajo sodelovati, voditi in motivirati, so ta teden opozorili na zaposlitvenem portalu.

Slovencem manjka samozavesti

Slovenski trg dela se po njihovih navedbah postopno prilagaja novim zahtevam, vendar ne povsod enako hitro. "Slovenski kandidati so pogosto zelo usposobljeni na strokovnem področju, a manj samozavestni pri samopredstavitvi in prepoznavanju lastnih prednosti," je izpostavila vodja marketinga na MojeDelo.com Andreja Šobar.

V prihodnosti bo tako pomembno, da bo posameznik razumel, katere kompetence so prenosljive, da bo znal pokazati, kako se lahko hitro uči, prilagodi in sodeluje.

Tehnologija še vedno potrebuje človeka

Delodajalci sicer po navedbah portala ugotavljajo, da tehnologija brez človeka, ki jo zna uporabiti, ne prinaša rezultatov. Zato raste pomen sposobnosti, kot so sodelovanje, vodenje, empatija in učinkovita komunikacija. "Podjetja se zavedajo, da bodo v prihodnje uspešna le, če bodo vlagala v ljudi – v njihove kompetence, razvoj in dobro počutje," je navedla Šobar.

Podatki MojeDelo.com kažejo, da se vrzel med znanji in potrebami delodajalcev povečuje predvsem na področju informacijske tehnologije, strojništva, prodaje in zdravstva. Hkrati pa delodajalci vse pogosteje poudarjajo pomen komunikacije, samoiniciativnosti in odgovornosti. "Tudi v Sloveniji opažamo premik od iskanja popolnih življenjepisov k iskanju ljudi z lastno miselnostjo – tistih, ki se želijo učiti in znajo sodelovati," je povedala Šobar.

Učenje bo tako v prihodnje zelo pomembno. Več kot polovica zaposlenih se sicer dodatno izobražuje že danes – prek spletnih tečajev, internih akademij ali neformalnih izobraževanj.

